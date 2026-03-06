Jurista y narrador

Alfredo Montoya Melgar (Madrid, 1937-2025), desde 1969 catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Murcia hasta su traslado a la Complutense en 1989; entre 2017 y 2022 fue magistrado del Tribunal Constitucional. Maestro de numerosas promociones de juristas, en sus veinte años murcianos desarrolló además una intensa actividad literaria que ahora se ha querido recuperar, al editar la UMU sus Cuentos completos, en una edición de Alberto Cámara Botía y del rector José Luján, al cuidado de Isabelle García Molina, con una magnífica portada de José Luis Martínez Valero, incluyendo en la edición su mítico libro El panamá y otros cuentos.

La actividad literaria de Alfredo Montoya tiene un primer hito si partimos, desde su llegada a Murcia, de su amistad con Miguel Espinosa, de una de cuyas novelas, La tríbada falsaria, es un personaje complejo en un mundo novelesco simbólico. Su frecuente presencia en ese modelo murciano de tertulia literaria que es la esquina, practicado por tantos de nosotros, y sus relaciones con muchos escritores murcianos de aquellos años, hacen que Montoya pertenezca de lleno a la movida literaria de los setenta y los ochenta del siglo pasado en Murcia.

En Monteagudo, la revista universitaria, a partir de 1978, dio a conocer una docena de cuentos tan valiosos como El regreso, El psiquiatra y la samaritana, El que hablaba a Dios, Hombre que cae cantando, así como un relato, La historia de Daniel, encargado por Miguel Espinosa para una segunda edición de La tríbada falsaria, además una semblanza del propio escritor.

Lo cierto es que Montoya fue un decidido cultivador del género cuento, cuyo máximo creador en nuestro siglo xix fue otro catedrático universitario de Derecho (Leopoldo Alas, Clarín). LA verdad es que se convertía en su difícil especialidad literaria, que pronto sería reconocida. Así, en el primer volumen de Narradores murcianos, reunidos por Ramón Jiménez Madrid en 1983 para la Editora Regional, ya figuró un cuento de Montoya, titulado Mors cum laude, interesante relato que el prologuista de la colección, uno de los primeros especialistas en tal género literario, Mariano Baquero Goyanes, destacó entre los restantes por su condición de «cuento-situación», especie que demuestra uno de sus supuestos teóricos más firmemente defendidos: la independencia del cuento respecto a la novela larga y la imposibilidad de que un cuento como Mors cum laude se pudiera convertir en una narración extensa.

Su dedicación narrativa dio como fruto un volumen, El Panamá y otros cuentos, que, al contrario de lo que suele ocurrir, lo integra de creaciones inéditas. Publicado en 1986 por la Editora Regional, dirigida por Ángel Montiel, confirmó la capacidad de fabulación de su autor y la multiplicidad de ambientes y escenarios que venía caracterizando su cuentística. Sin lugar a dudas, las experiencias del autor, viajero por profesión y por afición, permiten imaginar sobre terreno conocido. Pero además están los argumentos, las pequeñas ficciones sugeridas, dentro de la tradición más rica del cuento literario español, por objetos, por sencillos personajes, por detalles muchas veces insignificantes. Pequeñas historias que se complican rápidamente y rápidamente llegan a su fin y a su conclusión, muchas veces, casi siempre, inesperada, sorprendente e insólita. Es lo que ocurre en el mejor cuento de la colección, el que la abre y le da título, ejemplo claro de «cuento de objeto», donde un sombrero (un panamá) es el protagonista involuntario de una historia singular.

Indudablemente, uno de los marcos preferidos por Montoya en sus cuentos es el mundo de la vida cotidiana, muchas veces una vida provinciana de costumbres tradicionales que se ve alterada por algún suceso que convierte la monotonía de la existencia en una situación insólita. Otra variante de gran interés que argumenta muchos de los cuentos es la de la educación, la del paso de las edades, infancia, adolescencia, juventud, y la de los ambientes de colegio, vetusto y acomodado, que confluyen con interesantes cuentos sociales, en los que se eternizan convivencias y desencuentros. Sus viajes por Europa y por Hispanoamérica y sus contactos universitarios internacionales los registra del mismo modo su narrativa, en la que muchos cuentos aparecen situados en el exterior. En algunos experimenta, con una versión muy personal, el realismo mágico. El tiempo, la memoria, los recuerdos, el mundo de la música, que Montoya conocía bien y amaba con devoción, definen la entidad de otros relatos. También gustó Montoya del cuento experimental, internándose en territorios menos habituales como pueden ser el mundo futurista, fantástico y apocalíptico. Y como experimento, hay que citar finalmente su insólito cuento Nombres, juego de personajes que confluyen finalmente en un incidente común en el que paradójicamente todos están presentes sin haber tenido antes ningún tipo de relación.