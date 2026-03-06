Contaminación es lo que hay en Murcia centro, por ejemplo. Contaminación es la canción de Pedro Guerra que canta Ana Belén: «Contágiame, inféctame, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo». Pero, contaminación, en términos jurídicos, es otra cosa, casi tan mala como aquella del medio ambiente. Se trata de que no se rompa la cadena de custodia de las pruebas esenciales en un procedimiento judicial. Normalmente, se suele alegar esa contaminación por los letrados defensores de los acusados en materia de tráfico de drogas y estupefacientes. Si la droga incautada no ha sido bien custodiada desde su intervención hasta que llega al laboratorio pertinente para su análisis, la cadena de custodia se ha roto, y consecuentemente la cantidad y su pureza detectada analíticamente es puesta en duda en juicio y piden su nulidad. Y como uno de los principios fundamentales del Derecho Penal español -heredado del Derecho Romano- es que en caso de duda hay que absolver al acusado, esa invalidez puede ser fundamental. Y es que todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario, salvo, claro está, que alguna cadena de televisión te condene con sus programas de audiencia morbosa.

La última versión de una posible contaminación de pruebas, acaba de llegar con el caso del accidente ferroviario en Adamuz. Sí, ese mismo que el ministro del ramo, o sea el de transportes, aún no ha dimitido a pesar de los 46 muertos, y de que los conductores de los trenes de alta velocidad ya habían avisado del mal estado de las vías. Mentira, bulos y fachoesfera, es la culpable, se harta de repetir. Pues que sepa, señor ministro no dimisionario, que eso ya no cuela.

Dicen las crónicas que Adif ignoró la advertencia expresa de no llevarse pruebas del lugar de autos. El ministro reconoce que es verdad que Adif se llevó pruebas, pero manifiesta que era solo para preservarlas y que no sabían nada de que eso no se podía hacer.

Vayamos por partes. No sé si estaba o no advertida Adif de que no podían llevarse pruebas, concretamente las vías del tren del lugar de descarrilamiento, pero lo que sí tengo claro es que sabían que eso no se puede hacer. Adif no es una empresa de tres al cuarto, por lo que debe tener numerosos asesores jurídicos, que le dirían que las pruebas son sagradas y no se pueden tocar sin autorización judicial, estuviera o no advertida. Si lo han hecho será por algo, o porque no tienen la conciencia tranquila de que todo estaba en orden o porque si se consigue que las pruebas se contaminen y se declaren nulas, salgo ganando. A sensu contrario, cabe pensar que, si todo estaba bien, mejor no tocar ni un pelo de las vías del tramo donde descarriló el AVE.

Ante estas noticias, lógicamente, las víctimas están alucinando. No se pueden creer que encima de su dolor se esté marraneando el asunto. Dicen que moralmente están hundidos. Y es que encima de que la justicia es tan lenta, que a lo mejor las indemnizaciones que le correspondan van a ser cobradas por los nietos de los fallecidos, si se enreda con nulidades, no me extraña que pongan el grito en el cielo y denuncien a quien haga falta, pues no pueden olvidar que un tren que circula casi a 300 km/h (récord que, por cierto, curiosa e indignantemente fue anunciado poco antes del accidente por el ministro agarrado al cargo) lo está haciendo sobre una infraestructura vieja y descuidada en alguno de sus tramos. Y lo peor es que ya lo habían avisado los maquinistas de esos trenes de alta velocidad, e incluso los propios viajeros que notaban el zarandeo de su vagón en ciertos tramos de la vía, cuando no en la cafetería donde el café se derramaba.

Por tanto, da igual que Adif se haya llevado las pruebas dolosa o intencionadamente o por imprudencia temeraria, o que estaba o no avisada previamente por la jueza del caso para que no lo hiciera, pues es notorio que la escena de un crimen es intocable sin autorización judicial. Otra cosa es la responsabilidad en el accidente que será en juicio cuando se determine, amparándose entretanto en la constitucional presunción de inocencia y en el precitado principio in dubio pro reo. Pero no hay que olvidar que, aún en el hipotético supuesto de que esas pruebas se declaren contaminadas, existirán otras muchas que podrán permitir llegar a una conclusión absolutoria o condenatoria penal y civilmente de los acusados.

Mientras tanto, ni el ministro, ni nadie de su departamento, ni tampoco de Adif, ha dimitido. Increíble pero cierto.