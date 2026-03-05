Vox en la deriva cartagenera

La renuncia de Diego Salinas a la militancia en Vox en solidaridad con la expulsión del hasta ahora presidente provincial José Ángel Antelo puede crear cierta convulsión en el ayuntamiento de Cartagena, donde dispone de la cartera de Empresa como consecuencia del pacto de la popular Noelia Arroyo con los abascales. Muy probablemente Vox exigirá a la alcaldesa que despoje a Salinas de sus competencias, ya que a partir de ahora no representa al partido por el que fue elegido, y en caso de que Arroyo ponga reparos la amenazarán con romper el pacto de gobierno, lo que dejaría al PP en minoría.

La alcaldesa debe protección a Salinas, ya que éste fue pieza fundamental para evitar en su día una moción de censura a instancias del Movimiento Ciudadano que la habría destituido con apoyo de Vox y del PSOE. Pero ahora podría verse en la misma tesitura si se resistiera a sacar a Salinas del equipo de gobierno, ya que la coalición alternativa podría reeditarse.

La gobernabilidad de Cartagena con la actual composición está asegurada si Salinas aceptara dejar de ser teniente de alcalde y seguir apoyando la coalición. Arroyo tiene aprobados los Presupuestos, las Ordenanzas Municipales y el Plan General de Ordenación Urbana, lo que en teoría la dota de tranquilidad. Pero la suma de los concejales del PP (10) más los tres que quedarían de Vox tras la renuncia a la militancia de Salinas no da para la mayoría absoluta, cifrada en 14. Para que todo siga igual, Arroyo tendría que sacrificar al concejal hasta ahora portavoz de Vox, aunque este partido, de momento, carece de un interlocutor autorizado en el ámbito regional hasta tanto no se constituya una gestora, que en buena lógica presidirá el nuevo portavoz parlamentario, Rubén Martínez Alpañez, a fin de mantener la unidad de acción entre dirección del partido y del Grupo de la Asamblea Regional.

Salinas es la clave. Tendrá que renunciar a sus competencias si no quiere provocar una posible moción de censura que también se las arrebatará, y si se rebela contra la alcaldesa por destituirlo le complicará vida, pues la mayoría alternativa superará la de gobierno.