Sombras chinescas

A esa hora en que la casa por fin calla, abro el móvil y aparece el mapa: puntos verdes moviéndose despacio sobre el mar. Lo miro antes de dormir por una manía que ya es casi reflejo: comprobar que el sistema sigue circulando, que el mundo -por hoy- no se ha deshilachado.

En un canal de Telegram circulan mapas de mercantes a cualquier hora: rutas, detenciones, desvíos. Lo seguí durante meses. No hace falta entender una palabra: basta ver cómo un tramo se ralentiza y el resto se reajusta. Cada punto es un barco; cada barco, un contrato; cada contrato, una dependencia. La globalización no se ordena con banderas, sino con itinerarios. Y solo nos acordamos de ella cuando esos itinerarios tiemblan.

Cuando el mundo se inquieta, la mirada va a los pasos estrechos: los cuellos de botella del mapa. Ormuz, en la pantalla, es una rendija; en la economía global, una bisagra. Por ese estrecho pasa cerca de una quinta parte del petróleo que se transporta por mar y una parte decisiva del gas licuado. Durante años fue una cifra para un almanaque publicitario, de esas que sirven para parecer informado en una sobremesa o ganar un quesito en el trivial. Hasta que deja de ser dato curioso e inclina el tablero global.

El miedo no es solo una emoción: es un sistema de precios. Suben las primas de seguro, se encarecen los fletes, se alargan las rutas. Antes de que ocurra nada, ya se paga por lo que podría ocurrir. Ese es el verdadero poder de una amenaza: trasladar al resto el coste de tu capacidad de intimidar. No hace falta disparar; basta con que el mercado actúe en tu nombre. Cuando la amenaza es verosímil, el sobresalto se convierte en tarifa.

Europa lo aprende por la vía de la energía. La geopolítica ya no es una conversación lejana: entra en casa y se sienta en el recibo. Las distancias han dejado de proteger; apenas conceden un margen para negar lo evidente. Irán y Qatar están a menos de doscientos kilómetros: en el atlas son dos nombres; en la factura, una cifra.

Siguen existiendo símbolos antiguos -portaaviones, comunicados solemnes-, pero conviven con herramientas silenciosas que convierten la fragilidad en rutina. La potencia ya no siempre conquista territorio: a veces conquista tiempo. Retrasa, encarece, desvía. Hay hegemonías que se miden en minutos de demora y en la capacidad de imponer un ritmo ajeno.

A esa mecánica se suma otra erosión: el asesinato selectivo no deja solo una muerte, instala un precedente. Europa lo condena cuando lo firma el enemigo y lo digiere cuando lo firma el aliado. Cuando los principios se vuelven condicionales, el relato democrático pierde credibilidad. El crédito -también en política- tarda años en construirse y puede evaporarse en una semana. Queda entonces una ‘pesambre’ de fondo: la sensación de que el suelo común cede sin que nadie lo anuncie.

Mientras tanto, China observa. No corre: deja que corran los demás. Se coloca donde la crisis se convierte en dependencia. En las sombras chinescas no manda el fuego, sino la luz, y quien sostiene el foco termina decidiendo lo que vemos.

El mapa vuelve a moverse y sentimos alivio, como si el movimiento garantizara la normalidad. Pero la normalidad, a estas alturas, tiene letra pequeña: se paga en precios, en demoras y en cesiones discretas. Y en esa contabilidad del desgaste se va escribiendo, día a día, quién manda. No siempre quien grita más, sino quien decide desde dónde se ilumina el escenario. China sabe cómo se hace.