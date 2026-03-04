Violencia sin ley

La Guerra del Golfo tuvo su casus belli en la invasión de Kuwait por Irak en agosto de 1990. Varias resoluciones de la ONU condenaron la invasión y conminaron en sucesivas ocasiones al régimen de Saddam Hussein a poner fin a la ocupación ilegal del territorio kuwaití. Ante su pasividad, el Consejo de Seguridad autorizó el empleo de los medios necesarios para hacer cumplir sus resoluciones anteriores, lo que suponía autorizar el uso de la fuerza.

Siempre estuvo claro que la protección de un régimen como el kuwaití se debía a intereses geoestratégicos ligados a su capacidad como productor y distribuidor petrolífero. No obstante, la intervención contaba con la aprobación de la ONU. Se concedió un plazo a Irak hasta el 15 de enero de 1991 para cumplir voluntariamente. La Tormenta del desierto dio comienzo el 17 de enero.

Tras la guerra, se impusieron a Irak severas restricciones, que fueron aseguradas con varios episodios de bombardeos. Especialmente criticados fueron los ordenados por Bill Clinton en diciembre de 1998, en la operación dessert fox, zorro del desierto, el día antes de la votación en el Congreso del impeachment por el caso Lewinsky. La integridad moral del presidente, tan importante entonces para los votantes estadounidenses, fue relegada a un segundo plano por la «seguridad internacional».

La guerra fuera de la ley

Aquella guerra no tuvo nada que ver con la segunda, en el año 2003, que fue rechazada por la comunidad internacional por la burda y falsa excusa de que Irak ocultaba armas de destrucción masiva, como si los demás no las tuvieran. Toni Blair fue el único que llegó a pedir perdón públicamente, después de la publicación del informe Chilcot, que evidenció graves fallos de inteligencia, planificación y justificación.

Ciertamente, se desarboló un régimen tiránico, pero el resultado posterior ha sido a todas luces desastroso. El caos posterior fue un factor importante para el establecimiento en Irak de una facción de Al Qaeda liderada por Abu Musab Al-Zarqawi, factor eficiente en el posterior surgimiento del ISIS. Irak es aún un Estado descompuesto.

Aznar justificó la intervención en la certeza de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Al menos Bush reconoció que la información de que disponían fue errónea, pero Aznar, ni eso. Una grave y solemne mentira, como la posterior sobre la autoría de los atentados del 11-M –falsamente atribuida a ETA–, consecuencia siquiera indirecta de aquella guerra ilegal.

La guerra sin ley y sin vergüenza

La justificación de la actual guerra de Irán es aún más burda –tanto o más que el nombre de Furia épica-, porque resulta manifiestamente ilegítima, con grave menosprecio del Derecho Internacional y a traición. Al mismo tiempo que EE UU exigía a Irán que limitara sus capacidades bélicas y el supuesto desarrollo de la bomba atómica y en mitad de las negociaciones, se lanza un ataque unilateral sorpresivo, sin amparo en la ley ni en las instituciones internacionales, a las que Trump y Netanyahu han despreciado notoria y reiteradamente.

Si el ataque se justificara en lo tiránico del régimen, EE UU debería de atacar a todos sus aliados de la región, empezando por las monarquías teocráticas árabes y terminando por el genocida gobierno de Israel. Y después de todo eso, debería atacarse a sí mismo por su desprecio de la ley internacional y la propia.

Para rematar la faena, EE UU ostenta en estos días la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. La última reunión ha sido presidida por Melania Trump –todo queda en casa–, que pronunció un discurso sobre la importancia de la educación de los niños para la paz, justamente después de que el ejército de su país bombardeara un colegio en Teherán asesinado a 165 niñas, sin contar los más de 20.000 menores que ha matado el ejército israelí en Gaza con la complicidad de EE UU.

Ciudad sin ley

Para no centrarlo todo en Oriente Medio, es necesario recordar que ayer se cumplieron 50 años de la masacre de Vitoria. Los obreros de varias empresas industriales, que llevaban sin cobrar desde diciembre, convocaron una huelga general en el barrio obrero de Zaramaga. En la Iglesia de San Francisco de Asís se concentraron unas cuatro mil personas y otras tantas se quedaron en la calle. La policía armada desalojó la asamblea con botes de humo y a palo limpio (sic) –el Concordato con la Santa Sede impedía entrar con armas a la iglesia– conforme salía la gente de la iglesia. Hubo unos 45 heridos de bala. Murieron cinco personas por disparos y otras dos más en protestas posteriores.

Todavía se mantiene el secreto de Estado sobre los sucesos de aquel día, en los que se responsabilizó a quien fuera ministro franquista Rodolfo Martín Villa, luego ministro del Interior con UCD. Durante su mandato, tuvo bajo sus órdenes al comisario Conesa, famoso por sus prácticas de tortura y a quien condecoró con la medalla de oro del mérito policial. Todo un ejemplo. En esa época se multiplicaron los atentados de ETA contra policías.

La acción justa no ha de reparar en la posible venganza, pero si es injusta, justifica al vengador, aun cuando siga generando injusticias, porque violencia y justicia se repelen.