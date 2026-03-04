Sin rumbo y sin frenos

La lógica de la globalización era que los países pobres como China (o para el caso Méjico) asumían la manufactura de los productos que diseñaban los ingenieros de los países ricos, beneficiando a ambos extremos de las cadenas de producción. El nivel de integración llegó a tal extremo que los componentes semielaborados cruzaban varias veces las fronteras hasta que el montaje definitivo permitía poner en el mercado el producto acabado. Se crearon tres grandes bloques mundiales, con los chinos por un lado fabricando productos de escaso valor añadido a un precio irrisorio, los europeos con sus automóviles de alta gama y sus productos de lujo y finalmente los norteamericanos consumiendo de forma voraz lo que chinos y europeos fabricaban merced a los beneficios de sus grandes empresas de base tecnológica y proyección global. Todos contentos y felices. ¿Qué es lo que ha fallado ahora para que todo este esquema haya saltado por los aires y hayamos entrado en una fase caótica?

La evolución de China, Estados Unidos y Europa según la lógica económica debería haber sido continuar con el reparto de papeles, cada uno dedicándose a lo que mejor sabía hacer y promoviendo de paso la riqueza global. La realidad es que el populismo nacionalista chino comandado por Xi Jinping no ha aceptado, por razones de supervivencia política, la hegemonía de las tecnológicas estadounidense y el predominio global de las marcas alemanas de automóviles. Xi Jinping y su régimen totalitario hace tiempo que impulsaron su propio ecosistema tecnológico, cortando el paso a los Facebook, Google, Twitter, Amazon o Netflix. Y se han embarcado en una lucha a muerte por dominar la industria del automóvil aprovechando el cambio de paradigma al coche eléctrico.

Al mismo tiempo China mantiene los costes laborales artificialmente bajos para no perder la manufactura. La reacción norteamericana impulsada por Trump es una política histérica que dispara a todos lados. Los europeos estamos en medio sin una visión clara de por donde tirar.

El mundo actual se parece a un automóvil sin frenos ni conductor lanzado sin rumbo a toda velocidad. El precipicio se acerca. Y no se trata de un coche volador.