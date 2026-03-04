Policía Local de Murcia: Caballos, patinetes... ¿Para cuándo los coches de choque?

Puestos a pedir caprichos, va siendo hora que la Policía Local de Murcia tenga preparada una patrulla para la próxima Semana de Primavera un par de coches de choque, que podrán reutilizar de nuevo en nuestra querida Feria de Septiembre, para perseguir delitos en esos días de bullicio y jaleo.

Primero fue el capricho de tener una unidad de caballería, y que se utiliza el 99% de las veces para abrir desfiles en las fiestas de la capital, ahora leo en un periódico de tirada regional, que han comprado dos patinetes eléctricos, para imagino perseguir a otros patinetes, por cierto, al día siguiente de que en este mismo diario, la periodista Lola García publicara un artículo en el que se anunciaba la creación de la figura del Director de la Policía local, cuyo sueldo sería superior incluso al del Alcalde, cerca de noventa mil euros.

No sé cuántos patinetes eléctricos ha adquirido la policía local, pero si son dos, parecen insuficientes para perseguir a todos los que cada día van en este vehículo de movilidad personal incumpliendo las normas, solo tienen que acercarse al popular barrio del Espíritu Santo para comprobar que hay patinetes eléctricos para dar, vender y recuperar.

No quiero imaginarme a la policía local por la feria de septiembre en patinetes eléctricos, ni tampoco a caballo, así que propongo que puestos a tener antojos, si yo fuera policía local, le pediría a final de año a los Reyes Magos, aprovechando que siempre se asoman al balcón del ayuntamiento, un par de coches de choque para vigilar en las ferias municipales que los carteristas no hagan de las suyas mientras se pasean en los coches eléctricos.

Ya sé que hoy lo que se lleva es hablar de Trump y sus amenazas a todo aquel que no le ríe las gracias, o de Antelo y su salida traumática -mira que le advertí el pasado martes que es mejor irte por la puerta de servicio sin hacer ruido a que te echen por la puerta principal de una patada en el culo los que hasta ahora de doraban la píldora- o incluso hablar de las elecciones en castilla la vieja, como le gusta llamar Abascal a la España clásica, pero he preferido poner en valor a un cuerpo, el de la policía local, que no se merece que aparezcan como unos funcionarios caprichosos, salvo que lo del patinete eléctrico sea para ahorrar energía y gasolina, aunque también en ese caso, podrían haber optado por bicicletas.

Necesitamos más policías, mejor preparados ante los nuevos delitos que aparecen de la mano de las tecnologías, donde jueguen un papel clave en la prevención, mediación y formación de miles de jóvenes.

Ojalá hicieran una encuesta entre sus profesionales para ver cuál es el papel que deberían jugar en la sociedad en los próximos diez años, lo mismo necesitamos más caballos y más patinetes, quien sabe, pero por lo menos, serían fruto de un análisis riguroso, no de ocurrencias y caprichos.