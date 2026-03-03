SMS: la UAI no es la Cueva de Alí Babá

No es justo que se siga poniendo en duda la profesionalidad de los trabajadores y ex trabajadores de la ya demasiado famosa Unidad de Aprovisionamiento Integral, conocida popularmente como la UAI.

Seguir presentando la UAI como si fuera la Cueva de Alí Babá y los 40 ladrones, es seguir tirando piedras sobre el propio tejado, sobre todo porque hay mucha gente que su prestigio profesional está poniéndose en duda. No olvidemos que algunos de ellos fueron los primeros en poner en marcha medidas y controles de seguridad para que nadie aprovechará situaciones de privilegio.

Una vez hecho el daño, solo queda esperar a las conclusiones de las investigaciones, pero sería bueno, que si al final todo queda en que la UAI no solo tuvo un comportamiento correcto, sino que sus trabajadores propusieron y denunciaron lagunas en los controles, la repercusión mediática, sea la misma que han tenido cuando su labor se ha puesto en entredicho.

Si se han cometido errores o se han aprovechado del sistema, seré el primero en exigir no solo responsabilidades, sino en pedir la devolución del dinero público defraudado, pero mientras eso llega, sería muy bueno que alguien recordara que la presunción de inocencia es un derecho sagrado, aunque en la UAI parece que este derecho no existe.

Quizás alguien me puede echar en cara que mi opinión es subjetiva, y seguramente lleve razón, pero como decía aquella famosa canción: “Yo solo he visto gente que solo pide vivir su vida, sin más mentiras y en paz”.