Los nuevos bárbaros

El otro día comenté el extraño viaje de Zapatero, que, al margen del partido por el que fue presidente de gobierno en este país, hoy se ha alineado con Trump a través de Delcy Rodríguez, la títere venezolana… Lo hacía con un amigo, tomándonos un café, y, mientras tanto, no sé por qué, me venía al recuerdo lo que me decía mi abuela cuando yo iba espabilando en mi época de zagal: “nene, tú, ver, oír y callar”. Era la frase que solía soltarme cuando preguntaba por algo que me había llegado y que empezaba a rumiar, mejor que peor.

En aquella época de plomo y silencios, empezaron a ensancharse mis ojos y mis orejas, y las costuras del entendimiento estiraban, pero intentaba mantener la boca pequeña por conveniencia social y familiar… De vez en cuando, mi maestro, don Joaquín, hablaba para sí mismo, pero también, en voz baja, para los más avisados, el conocido consejo de “en boca cerrada no entras moscas”, y añadía maliciosamente: “…pero tampoco salen”. Muy cierto, por cierto. Había moscas que era mejor tragárselas enteras y sin masticar, pues si revoloteaban podrían molestar a algunos poderosos álguienes. De ahí que el ver lo que uno no entendía, oír lo que uno no quería, y el callar lo que no convenía (que era casi todo) componía el arte disciplinario de entonces… ¡¡ Señor… sí, señor !!...

Quizá sea por eso que hoy, lo mío sea un ver, oír y largar, que, como el comer y el refrán, todo es empezar… En aquellos tiempos, según iba estirando y desliando, con otros muy queridos amigos y compañeros de armas, e intuyo que bajo algún muy santo ángel tutor, íbamos soltando en frutos de multicopista cuánto nos acaecía y nos olía.; pero a través de sordina, con el bridaje puesto, con el virtuosismo incorporado de contar las cosas pareciendo no decirlas; con la complicidad de decir sin decir en mí, que es como también largaba Santa Teresa… Hasta que pude convertir el bozal y el ronzal en la vela con que navegar mi pequeño mar.

Así que hoy leo y veo, oigo y escucho, que aún siendo parecido no es lo mismo, y no me callo ni debajo del agua… No sé si es una tardía compensación, o es una ya última bendición, pero disfruto del derecho de todo ser humano a expresarse libremente, aunque parezcan estar llegando nuevos negros nubarrones a esa libertad de opinión, dado como está el panorama y lo que se nos viene encima… Aquí, por ejemplo, aún puedo comentar ocurrencias de los friquinecios; del zapatiestas José Luís, o del grano en el zapato que le ha salido al madrileño PP con su abusón alcalde de Móstoles, donde las habas que se cuecen en lo de Sánchez, igual y “a calderás” en los de Feijóo; y cuánto de chapuza y mediocridad casposa salpica la política nacional, que está convirtiendo a España en un albañal… Un albañal, eso sí, donde hozamos como cochinicos todos los polarizados en su política de confrontación y contaminación.

Peor están unos EE.UU., que han sido faro y garantía de tal libertad, y que hoy empiezan a padecer el más atroz camisapardismo por parte del führer Trump… El cardenal Blase Cupich, arzobispo de Chicago, acusa de que “nuestros sacerdotes han sido detenidos por los nuevos agentes de inmigración, por el color de su piel”… O la Asotiation Press, de New York, que denuncia las amenazas, coacciones y chantajes a que están siendo sometidas todas las voces críticas el nuevo orden imperante. El problema es que eso no debe ser nuestro “consuelo de tontos”, sino, al contrario, lo de “cuando las barbas de tu vecino veas pelar…”, ya puestos a refranear.

Aquí, en nuestro solar, sin contar a la izquierda inútil, la derecha cerril se ha alineado con Trump con toda claridad y sometimiento. Se ofrecen a ser sus SS hispanos (en Portugal ya casi que uniformean), para cuando tomen el poder, hacer las mismas requisas, prevenciones, prohibiciones y detenciones… Y, en nuestro caso, no hace falta asaltarlo, pues se lo estamos entregando nosotros en bandeja y bajo urna sagrada, según muestra cada día nuestra clarísima tendencia de voto… Si no fuera por el filtro Europa, al tocapelotas de Sánchez ya le habría mandado Trump un Kommander-boys que lo hubieran raptado, acusado de capo del trile, y puesto a espera de juicio con Maduro. Aquí sobran los culos dispuestos en plan Delcy.

Por eso me barrunto que, dado el panorama que hay, tengo las páginas contadas… En los ayuntamientos y comunidades peperas, donde ya se comanda con Vox, (que es como la Francia de Petain), se están cancelando aportaciones culturales a batiburrillo, y callando voces bajo mano o sobre tapete. Y no soy tan tonto como para no saber que ya casi escribo de prestado. No se me escapa que la Inquisición cabalga de nuevo y tiene en lista a los metidos, o por meter, en censura de tapa dura. Así que…

“Cosas veredes, amigo Sancho”… Cuando oigo a un Secretario General del PP madrileño, contestar a la pregunta nada presunta, que un periodista le hizo sobre el acoso del de Móstoles a su concejala; y la reacción del partido acusando a la víctima tapando al acosador, con el exabrupto de “¿Y tú, cómo ligas..?” veo que, para ellos, ligar es acosar… Lo que pasa es que, de momento, aquí aún lo puedo pensar en voz alta, diciéndolo y opinando, y escribiendo, con entera libertad, pero cuando aquí mande “La Vox de su amo”…

…Que es la del Amo Trump, se me mandará a un yuguiflechista para callarme y meterme en cintura, tal y como lo viví en tiempos de mi abuela… “Tú, ver, oír y callar, nene”, que calladico estás más bonico. Y a ver, si ya pasé por aquello, y no quiero volver a tragar, ¿a dónde c… me voy a estas alturas de mis asaduras?.. Yo pensaba irme a Gröenlandia, que dicen que allí el nivel de vida es de mi nivel (bajurrio). Pero ya ni siquiera eso tampoco. Vá todo tan rápido que ni Dios me va a pillar confesao.