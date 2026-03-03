Normalizar el éxito en la cultura

El equipo de la película 'Sorda' posa en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Los galardones son otorgados de manera anual por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (AACCE) con el objetivo de premiar a los mejores profesionales en cada una de las distintas especialidades tanto técnicas como creativas del cine español. 28 FEBRERO 2026;ALFOMBRA ROJA;BARCELONA;GOYA;PREMIOS;CINE; Alberto Paredes / Europa Press 28/02/2026. Alberto Paredes; / Alberto Paredes / Europa Press

Sorda, la película de la molinense Eva Libertad, acumuló el gran palmarés de los Goya en su categoría, y desde la Región de Murcia, escenario de la película, lo vivimos con emoción, pero sin sorpresa. Hace años que hemos normalizado el éxito nacional de muchos creadores murcianos en el ámbito de la cultura. En el cine, la literatura, el teatro o la música, por no hablar del deporte. Apunto como una de las noticias más importantes en el último tramo la concesión del Premio Lumen a la lorquina Inma Pelegrín por Fosca, una de las novelas más sorprendentes de entre las de nuevos autores publicados recientemente en España, que también mereció la distinción en los Alfonso X.

La pasada semana viajé a Madrid y a la vuelta, tras dos días de estancia, caí en la cuenta de que, en realidad, podía parecer que no había salido de Murcia. La primera mañana visité la exposición del pinaterense Kuki Keller en la galería LaChrome , dirigidada por el cartagenero Andrés Fernández y situada en una de las zonas más cuquis de la capital, el distrito del Retiro. Después almorcé en uno de los tres céntricos restaurantes denominados La Gaditana, propiedad del lorquino Antonio Martínez y sus hijos Raúl y Rubén. Por la tarde asistí en el Teatro Español a la representación de Luces de bohemia, en que el actor lumbrerense Ginés García Millán interpreta de manera magistral a Max Estrella en la obra de Valle-Inclán, en una reposición para esta temporada tras haber agotado todas las entradas en la anterior, como trambién ha ocurrido en esta. Y al día siguiente acudí a CentroCentro, en plaza Cibeles, un espacio de multiexposiciones en una espiral babélica de seis plantas del Ayuntamiento de Madrid dirigido por la también lumbrerense Julieta de Haro en la que uno de los artistas programados es su paisano Fod.

Da la circunstancia, también en el campo de la gestión, de que el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid es el murciano Mariano de Paco, menos controvertido que su presidenta a pesar de ocupar el cargo más frontal de la llamada ‘batalla cultural’. Y no debe ser casualidad que el pasado sábado la artista ¡también lumbrerense! Sonia Navarro ocupara la portada de Abc Cultural por su participación en Arco a través de la galería murciana T20. Tan habitual todo que ya, aunque emocione, no sorprende.