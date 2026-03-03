Ante el negacionismo y el fascismo: más feminismo en el 8 de marzo de 2026

La Asamblea Feminista de la Región de Murcia saldrá, como todos los años, a manifestarse este 8 marzo, Día Internacional de la Mujer, porque tenemos que seguir denunciando la desigualdad actual, donde las mujeres aún nos enfrentamos a barreras legales y sociales. Las mujeres de la Región vamos a seguir luchando, como en tantos momentos de la historia, por demostrar lo que valemos, por superar los mil y un obstáculos que existen en nuestro camino en la infancia, en la adolescencia, en la juventud y en la madurez.

Es la historia de siempre, tan sufrida por nuestras abuelas, por nuestras madres y ahora por nosotras. Creadoras, pilares y motores de la sociedad, no tememos a las mentiras ni a los insultos que constantemente lanzan contra nosotras los viejos y los nuevos representantes del patriarcado. Y seguiremos haciéndoles frente y no permitiremos que nadie se apropie de nuestros méritos y esfuerzos. El 8M es un día especial donde tomamos las calles, alzamos la voz, convertimos la rabia acumulada en grito de reivindicación y nuestro dolor en energía para hacer temblar el asfalto bajo nuestros pies como una sola fuerza. Porque nosotras somos las que sostenemos la vida, porque somos nosotras las que cuidamos, pero también producimos, construimos y transformamos. Y lo hacemos con el poder de la palabra, de la unidad, de la conciencia, de la lucha, del feminismo, de la organización de las mujeres.

Tenemos que luchar por seguir siendo nosotras mismas, por perseguir nuestros sueños, por defender nuestro lugar en el colegio, en nuestros estudios, en nuestra profesión, en nuestro trabajo y sobre todo en nuestra vida. A luchar y esforzarnos el doble para conseguir lo que merecemos, por no perder la esperanza ante injusticias de valoración, representación y promoción que en demasiadas ocasiones sufrimos ante la penalización de la maternidad, de los cuidados y la atención. Mujeres sin empleo, paradas, desempleadas, sumidas en la economía sumergida, en el cuidado de sus hogares, en la protección de sus familias. Mujeres con trabajo, pero sin empleo, que se juntan, se organizan y hacen frente a sus dificultades cotidianas, a sus contradicciones personales.

Así somos, mujeres que trabajamos conscientes de la desigualdad, la precariedad y la violencia que nos acecha, haciendo frente a las dificultades sin parar, sin dejar de avanzar por muy difícil que sea el camino. Las brechas de género estructurales que sufrimos las mujeres nos persiguen más allá de nuestra vida laboralmente activa y al igual que nos encierran en los estereotipos sexistas de niñas princesas, cuidadoras y reproductoras, nos encarcelan en una vejez empobrecida y un estado de salud en peores condiciones que nuestros compañeros.

En la Región de Murcia la brecha salarial sigue en nuestras vidas, en nuestras nóminas precarias, en nuestras pensiones miserables. Si queremos tener el descanso que nos merecemos mañana, no dejemos de luchar hoy por una política y un sistema de protección social igualitario, por iniciativas legales, laborales y sociales reales, inclusivas, justas y actualizadas, que pongan a las mujeres en el lugar que les corresponde. Tenemos que luchar para que no nos sigan asesinando por ser mujeres en manos de nuestras parejas, maridos, exparejas.

El feminismo está con todas las víctimas, sin importar la raza, ni el color, ni la clase social. Erradicar todas las formas y manifestaciones de la violencia machista, incluida la del sistema prostitucional, con una política de tolerancia cero. Y no podemos olvidar a las mujeres trans, que son las olvidadas en los asesinatos machistas. Necesitamos políticas sociales que no se queden guardadas en el cajón y voluntad política para llevarla a término. Ahora, más que nunca, debemos sensibilizarnos sobre la igualdad real, combatir a los negacionistas que miran hacia otro lado y promover la justicia para todas las mujeres. Esa historia en la que estamos y lucharemos por seguir estando.

Este 8M, continuamos y continuaremos el resto de los 364 días del año, apostando y reivindicando el empoderamiento, el talento y la valía de las mujeres. Uniendo las fuerzas de las mujeres frenaremos la oleada ultra y sus negacionismos y retrocesos, mientras seguimos nuestro avance en igualdad, en progreso social, en sostenibilidad del planeta, en democracia y en derechos de las mujeres.

Este 8 de marzo tomamos las calles para recordar que el poder de las mujeres está en marcha en todos los espacios y seguiremos ocupando todos y cada uno de los rincones que también nos pertenecen y nos han sido negados hasta acabar con las desigualdades, violencias y exclusiones.

Por eso, hacemos un llamamiento urgente a toda la sociedad murciana a participar en las manifestaciones programadas en la Región este 8 de marzo, porque quieren que demos un paso atrás, ya que consideran que ese discurso de odio que ha instaurado la derecha y ultraderecha en nuestra sociedad nos afecta de lleno en poder seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria. Participa con nosotras, sal a defender tus derechos. Pintemos las calles de color violeta. El poder de las mujeres en la Región de Murcia, es el poder que construye y que suma hacia una sociedad más justa e igualitaria.