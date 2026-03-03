Gitanas de Totana

Existen testimonios del siglo XIX, como los de los franceses Germond de Lavigne y Davillier que en sus viajes por España registraron gentes y costumbres. Ambos destacan la gitanería de Totana como ‘muy pintoresca’. «Cuartel general de los gitanos del reino de Murcia», escribió Davillier en 1862, a quien sorprendió la gitanería «compacta y estrepitosa que bullía al sol en la gran plaza» en un día de mercado. Las gitanas totaneras le encandilaron: bailarinas y echadoras de la buenaventura, leían la mano al forastero a cambio de unas monedas. Vio cómo una bella gitana totanera, de 20 años, «morena como una mora, de largas pestañas y pelo negro y crespo, y orejas cargadas con pesados pendientes», despiojaba la cabellera de una vieja.

Conocí la gitanería. El barrio de Totana donde nací colindaba con el suyo. Visitaba con mi abuela (que parecía una gitana pintada por Romero de Torres o Pedro Serna) algunas casas para comprar ajuar. Hablaba con la Cocio, vendedora ambulante en el mercado, donde ‘la’ Mari (mujer de Félix, guapo gitano alhameño) vendía ropa, entre otras. Bailé con ellos en romerías y bodas gitanas inolvidables. Mantenían la sagrada ley de la virginidad. Presencié, con estupor, la prueba del pañuelo: las tres rosas como tres luceros que mostraban en el convite público mientras alzaban a los novios cantando a la virgen desposada intacta para el lecho. La Chispa, viuda de Camarón, tiene familia totanera. Hoy las gitanerías forman sus comunidades sin problema. Hay gitanas estudiadas, feministas, famosas, etcétera, y una película, Gitanas, sobre lesbianas.

Los nómadas gitanos (romanís, cíngaros o boemians) llegaron a España cristianizados en el siglo XV con su peculiar forma de vida y parla. Cervantes les tacha de ladrones. El rechazo social y la asimilación con duras leyes impuesta por la monarquía desde los Reyes Católicos causaron marginalidad. Avanzado el siglo XX y con la reinstauración democrática que consolidó la igualdad de los españoles, la adaptación pareció solventarse, aun persistiendo su identidad cultural. En La Moncloa se han conmemorado los seiscientos años de la entrada de los gitanos a España. Y eso resucitó a Begoña («no estaba muerta, que estaba de jarana», cantó Peret), siempre al lado de marginados. Ya no lo están y mantienen su idiosincrasia: se casan entre ellos, suelen ser evangelistas, conservan atávicas costumbres, su jerga caló, fiestas, formas de vida y patriarcado, que no excluye matrimonios entre gitanos y payos. Me fascina la diferencia exótica y racial, la belleza del flamenco desatado. Carmen Amaya y Lola Flores. Y hace unos días el tronío desgarrado de Vero la India, bailaora en Love Flamenco de la 33 edición de la Cumbre Flamenca de Murcia. Ole y Ole.