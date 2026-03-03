Las 10 + 1 políticas públicas que cambiarán si Vox llega al Gobierno

Abascal, como Trump —e incluso como Ayuso—, tienen ‘bula’ para hacer lo que les dé la gana; sus incondicionales se lo perdonan todo, desde pegarle una patada a Antelo, tener un novio más que presuntamente corrupto y hasta bombardear un país sin pedirle permiso a su Poder Legislativo.

Pero más allá de que han encontrado en la inmigración y la ‘okupación’ sus grandes fuentes de votos, el miedo siempre ha sido el arma más potente que ha tenido el ser humano cuando ha querido dominar a las masas. Lo que deberíamos poner encima de la mesa, ya que la clase política apenas habla de ello, es qué políticas públicas cambiarán si, como dicen las encuestas, Abascal llegara a cogobernar con el Partido Popular.

1. Las bajas laborales por contingencias comunes serán gestionadas por las mutuas laborales, una demanda empresarial con la que sueñan.

2. Habrá una gran reforma laboral —al igual que ha ocurrido en Argentina, con Milei— donde la jornada será de 40 horas y las indemnizaciones por despidos sufrirán recortes considerables y el derecho de huelga será regulado.

3. El actual sistema público de pensiones será sustituido por un sistema mixto (público – privado) donde los grandes fondos de inversiones serán los grandes beneficiados.

4. El sistema sanitario público dejará de ser universal; habrá copago, primero para inmigrantes irregulares y más tarde para el resto. Los seguros privados sanitarios se convertirán en la piedra angular del sistema de sanidad. Los sindicatos profesionales y colegios apoyarán fervientemente esta medida.

5. El actual sistema educativo público verá diezmado su presencia en favor de colegios privados a través de conciertos. El cheque escolar se convertirá en la piedra angular del sistema.

6. Desaparecerán muchas de las actuales ayudas sociales. La inmigración irregular, al igual que ya ocurre en otros países, se verá abocada prácticamente a vivir en clandestinidad y zonas deprimidas. Los guetos de seres humanos en situación irregular proliferarán de manera sobresaliente.

7. Las normativas reguladoras de control público, informes de impacto ambiental, agua, energía, etc, imprescindibles para la industria agrícola, serán derogadas.

8. Una parte muy importante del actual modelo de Administración pública será desmantelado y privatizado. La gestión privada de los servicios públicos será la opción elegida.

9. Las residencias de personas mayores vivirán su auge particular. Las actuales residencias públicas pasarán a jugar un papel benefactor y de beneficencia.

10. La actuales leyes de eutanasia, violencia de género, protección a la infancia, ayudas a ONG y las organizaciones sindicales serán suprimidas.

10+1. La inversión en defensa (aviones, drones, misiles, tanques y balas) aumentará hasta el 5%, y todo ello en detrimento de las políticas sociales.

La caza, las cofradías de Semana Santa, la tauromaquia y las fiestas patronales se convertirán en los principales focos de financiación de la cultura.