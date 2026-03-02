Gestión de las ayudas al alquiler: peor imposible

Después de un año desde que finalizó el plazo de presentación de solicitudes de ayudas al alquiler y siete meses más desde que se publicara la convocatoria de dichas ayudas, el dato a destacar es que el Gobierno regional solo ha sido capaz de ejecutar el 5,9% del presupuesto disponible: únicamente 164.925 euros de los 2,8 millones asignados a los presupuestos de 2024 y 2025.

Estas ayudas corresponden al Programa 2 del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda (PEAV) 2022-2025, denominado ‘Programa de ayuda al alquiler de vivienda’, dotado inicialmente con 4 millones de euros para el periodo 2023-2025, provenientes íntegramente del Gobierno central.

En este punto es necesario desmontar el bulo del que abusa López Miras en materia de ayudas al alquiler: hasta la fecha, su gobierno jamás ha puesto un euro de ayudas al alquiler de vivienda, ni generales ni mucho menos dirigidas a los jóvenes, jamás. Recuérdenlo cuando le oigan hablar de ello.

Su tarea en este Programa, como en la mayoría de los que abarca el PEAV 22-25, se limita a gestionar los fondos que le envía el Gobierno central. De hecho, según el convenio firmado en noviembre de 2022, de los 50,7 millones de euros de que está dotado el PEAV, el Gobierno regional solo aporta 6,3 millones (12,4%) y no siempre los ejecuta en su totalidad.

No obstante, en el caso que nos ocupa, las ayudas al alquiler de vivienda, no puede decirse que haya cumplido con este cometido, a la vista, al menos, de los últimos datos de ejecución presupuestaria disponibles en la web de Transparencia.

Para empezar, tras la firma del convenio con el Ministerio de Vivienda, la Consejería de Fomento tardó un año en publicar las bases reguladoras de las ayudas, perdiéndose ya el primer millón de euros correspondiente al presupuesto de 2023, tal como preveía la distribución presupuestaria recogida en dicho convenio. Así, la orden de convocatoria, publicada en el BORM siete meses más tarde, recogía ya una dotación de tres millones, en lugar de los cuatro millones iniciales: 2,8 millones para ejecutar en el periodo que nos ocupa, 2024-2025, y 0,2 millones restantes para ejecutar en 2026.

Pues bien, repito, a fecha de cierre del año 2025, los datos publicados reflejan una ejecución, como decía al principio, de tan solo el 5,9% del presupuesto disponible.

Sobre las razones de este retraso —provocado fundamentalmente, ya lo adelanto, porque solo hay un funcionario dedicado a la resolución de los expedientes— he interpelado al consejero Montoro en el Pleno de la Asamblea Regional. Su respuesta es la viva imagen de un PP desnortado, incapaz de gestionar la administración que tiene entre sus manos y totalmente obsesionado con culpar a Pedro Sánchez de todo lo divino y lo humano que ocurre en la Región de Murcia.

En los seis minutos de su respuesta a la interpelación, solo se refirió a la misma con la siguiente frase: "La Dirección General de Vivienda está inmersa en la revisión previa a la resolución de las concesiones de los expedientes de las ayudas que ha referido, al tiempo que se tramitan también simultáneamente otras líneas de subvenciones coincidentes en los mismos periodos de tiempo". El resto del tiempo lo dedicó el consejero a culpar a las políticas de izquierdas y a Pedro Sánchez absolutamente de todo.

Hay que recordarle al consejero que quien está revisando los expedientes en realidad es un solo funcionario; que el periodo de resolución, según la convocatoria, es de seis meses máximo; que desde su publicación han transcurrido ya un año y siete meses; y que hace un año que finalizó el plazo de presentación de solicitudes.

Mientras tanto, numerosas personas y familias siguen pendientes de una ayuda fundamental para hacer frente al régimen especulativo sin escrúpulos en que se han convertido la inmensa mayoría de los alquileres en esta Región, con un 84% de incremento medio en tan solo una década.