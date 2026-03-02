El desgobierno de Sánchez, un peligro para la seguridad de las personas

Ya están tardando en dar la cara. Desde el Partido Popular hemos solicitado las comparecencias en la Asamblea Regional tanto del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, como del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Queremos que den explicaciones sobre algo que nos preocupa muy especialmente, ya que atañe nada menos que a la seguridad de las personas: el estado de las infraestructuras hídricas en la Región de Murcia.

Nos parece alarmante que las 33 presas y embalses que tenemos en la Región no hayan sido objeto de una revisión en profundidad desde hace 20 años. Y no se trata tan solo de una denuncia política del Partido Popular: las asociaciones de ingenieros de caminos han transmitido también su preocupación ante la falta de mantenimiento de las presas españolas, que está deteriorando su calidad, y han expresado la necesidad de realizar intervenciones urgentes para evitar desastres que pudiéramos lamentar todos.

España se sitúa entre los países de la Unión Europea que menos invierten en conservación y renovación de infraestructuras hídricas. Es una muestra más de la dejación de funciones del Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene las competencias exclusivas en la materia.

Por desgracia, tenemos un Ejecutivo central solo pendiente de resistir en el poder a toda costa y de tapar los escándalos que le rodean. Un verdadero desgobierno que se empeña en sobrevivir sin presupuestos, lo que ha llevado a un alarmante deterioro de los servicios públicos esenciales y de la seguridad de los ciudadanos, como de manera tan trágica quedó de manifiesto en el accidente ferroviario de Adamuz. Una catástrofe que se llevó la vida de 46 personas, pero que podría haberse evitado; sin embargo, increíblemente, absolutamente nadie ha asumido ninguna responsabilidad política.

La seguridad de las personas no está entre las prioridades de quienes no tienen otro objetivo que difundir las consignas y secundar las órdenes de quien se aferra desesperadamente al sillón de la Moncloa. Y no se trata de una cuestión secundaria, sino de una materia de tan capital importancia que requiere una política de Estado, que este Gobierno sectario e incompetente es incapaz de ofrecer.

Frente a la negligencia del desgobierno de Sánchez, cuyas consecuencias pueden volver a ser fatales, hay que actuar ya. En primer lugar, es urgente realizar una auditoría técnica del estado de todas las presas, comenzando por las más antiguas y en las que se hayan detectado deficiencias o patologías en sus estructuras.

Una auditoría urgente que desde el Partido Popular hemos incluido en el plan de emergencias que proponemos, y que prevé invertir 500 millones de euros en presas de titularidad estatal; un programa extraordinario para las cuencas mediterráneas de 4.000 millones de euros; y una inversión acumulada hasta 2035 de 100.000 millones de euros en políticas hídricas.

También proponemos que la Ley de Aguas recoja la prevención, la protección y la preparación frente a los riesgos de inundación y sequía. Es necesaria una planificación hidrológica rigurosa que evite daños, urge una prevención efectiva bajo una gestión hidráulica basada en criterios técnicos y científicos.

Hace tiempo que el presidente de la CHS, el señor Urrea, debería haber comparecido para explicar la situación de las presas y embalses de la Región y qué medidas se tienen previsto adoptar para garantizar su mantenimiento. Puesto que no lo quiere hacer por iniciativa propia, instamos a que dé la cara en la Asamblea.

Asimismo, al secretario de Estado de Medio Ambiente, al señor Morán, que es tan dado a utilizar las redes sociales para responder al Partido Popular y al Gobierno regional, le ofrecemos la oportunidad de dar explicaciones donde debe hacerlo un miembro de tan alto rango del ministerio: en la cámara de representación política de la Región.

No hay excusas que valgan para no dar la cara ante la sede de la soberanía popular de la Región de Murcia. Solo se entendería como un desprecio más del Gobierno de Sánchez hacia nuestra tierra y sus ciudadanos.