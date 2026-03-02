El consejero de Emergencias tiene que dimitir

Marcos Ortuño, consejero de Emergencias de esta Región, tiene que dimitir. Tiene que hacerlo porque no cumple sus funciones, no garantiza la seguridad de la ciudadanía y está poniendo en peligro la vida de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

Los propios bomberos llevan años denunciando el deterioro del servicio sin que el Gobierno de López Miras haga nada por solucionarlo. Anuncios propagandísticos para acallar las preguntas de los periodistas y las movilizaciones de los profesionales, que luego no se cumplen. Es lo que ha pasado con el aumento de la plantilla, anunciaron 120 incorporaciones entre 2022 y 2025, pero solo ha aumentado en 18 profesionales de crecimiento neto. No tienen personal suficiente para establecer los turnos y tampoco para que haya, como prometieron, cinco bomberos en cada parque, en la mayoría solo hay tres.

La situación ha llegado ya a límites intolerables porque a la falta de personal se le ha sumado la falta de medios. Los bomberos del parque de Águilas tuvieron que rescatar a dos mujeres atrapadas entre las llamas de un tercer piso con la plataforma elevadora de una empresa privada. Suerte que estaba allí, porque estos profesionales no tienen un vehículo para rescates en altura, es decir, no tienen una escalera para poder llegar a un tercer piso. No es una anécdota ni un caso aislado, solo hay 10 vehículos de este tipo para atender a 43 de los 45 municipios de la Región. En pleno Carnaval de Águilas no había, y en la Ciudad Santa de Caravaca tampoco hay, por poner un par de ejemplos.

Llama la atención que no tengan vehículos de rescate, pero es aún más relevante, para visibilizar la mala gestión y la dejadez de este Gobierno regional, el hecho de que carezcan de botas de intervención o que no puedan controlar la calidad del aire que respiran al adentrarse entre las llamas, porque los compresores que recargan las bombonas de oxígeno están caducados. No lo decimos nosotros, lo dijeron los propios bomberos del parque de Águilas que se manifestaron el pasado jueves frente a la Asamblea Regional.

Ese mismo jueves, en Murcia, otros profesionales lamentaban rescatar cadáveres de los incendios cuando podrían haber rescatado a personas con vida. Es muy duro escuchar ese testimonio, es muy grave que eso esté pasando en la Región de Murcia ante la inacción del Gobierno del PP al que no le importa la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas.

Desde el Partido Socialista de la Región de Murcia apoyamos las reivindicaciones de estos profesionales, que son tan sencillas como justas: contar con los medios necesarios y el personal suficiente para poder atender las emergencias ante las que tienen que actuar. No es difícil de entender, por eso llevamos muchos años exigiendo actuaciones ante el deterioro de este servicio y pidiendo explicaciones al Gobierno de López Miras sobre los motivos por los que tienen al Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia en esta situación de precariedad. La última vez, en el pleno de Control al Gobierno en la Asamblea Regional. Preguntamos al consejero de Emergencias: ¿Qué más tiene que pasar en esta Región para que se tomen medidas para frenar el deterioro del CEIS? Y la respuesta del consejero de Emergencias fue, una vez más, indecente y decepcionante.

Marcos Ortuño volvió a mentir sobre el incremento de las plantillas y mintió de nuevo, de forma obscena, al acusar al Grupo Socialista de haber reivindicado un aumento salarial para los bomberos del Consorcio y de haber calificado de precarios sus salarios. No sabemos si se trata de ignorancia o de maldad porque es cierto que llevamos, también, años reivindicando mejoras salariales para los bomberos porque sus sueldos dan vergüenza, pero es para los bomberos forestales. Quiso jugar a la confusión el señor consejero y que la ciudadanía piense que los bomberos del CEIS cobran demasiado y que, por eso, se merecen el abandono de su departamento.

Es más fácil enredar y mentir, que gestionar y asumir responsabilidades, pero por esto último es por lo que cobra el consejero, mucho más que cualquier bombero, por cierto.