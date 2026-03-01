¿Qué hubiéramos hecho los españoles si la URSS hubiera asesinado a Franco?

La pregunta no es que hubieran pensado los demócratas o las fuerzas que luchaban contra la dictadura franquista si EE.UU. hubiera asesinado a Franco, entre otras cosas porque jamás hubieran atentado los yanquis contra el dictador.

La respuesta de los ciudadanos españoles que estaban contentos con la dictadura, ante un atentado soviético contra el dictador, hubiera sido de repulsa, pero sobre todo un grito de venganza.

Pues así es como imagino que tienen que estar pensando los millones de iraníes que han visto como Trump, entre el hoyo 9 y el 10 en su campo de golf, ha ordenado bombardear Irán para eliminar a su máximo representante.

Hemos normalizado que Trump ordene entrar a un país, por ejemplo Venezuela, asesine a unas ochenta personas, entre personal de seguridad y civiles, rapte a su presidente y nadie plantee llevarlo ante la justicia internacional.

Ahora, junto a su amigo Netanyahu (que le otorguen el Premio Nobel de la Paz ex aequo) han bombardeado, sin el consentimiento de sus respectivos congresos, otro país en nombre de la libertad, lo peor de todo, es que la comunidad internacional, excepto algún país que otro, como puede ser el nuestro, ha decidido mirar para otro lado, eso significa que Cuba está al caer.

Si Trump tiene la obsesión de convertir las costas de Gaza en un Gran Resort, sin importarle los crímenes de guerra que se han perpetrado sobre sus playas y arenas, ahora tiene entre flequillo y flequillo, tomar Cuba, por las buenas (bloqueando sus relaciones comerciales hasta que tiren la toalla por anoxia) o por las malas (interviniendo militarmente).

Que una parte de la humanidad, haya decidido recuperar de nuevo el supremacismo como el mejor escudo para ahuyentar el miedo, es un error que terminaremos pagando demasiado caro, y cuyas consecuencias sufriremos en nuestras calles y plazas, en nuestros barrios y colegios.

De momento, como ya dije hace unos días, las redes sociales siguen reclutando al mayor ejército del mundo de psicópatas y estúpidos desinformados, los más peligrosos de todos.