Charlas de bar

—¿Qué te parece a ti que Feijóo haya dicho que el Emérito debería volver a España, después de la desclasificación de los papeles del 23-F?

—Pues mira, lo primero que me parece es que pocos días antes había dicho que lo del 23-F no era más que una cortina de humo de Sánchez para tapar la corrupción de su gobierno.

—Es que parece ser que los papeles no aportan nada que no se hubiera publicado antes. Por lo menos, todo lo que he oído o leído me suena conocido. Por eso, yo creo que no hay nada nuevo para que el Emérito vuelva o siga allí.

—De todas formas no me negarás que es bien raro que el que fue rey de España esté viviendo en Abu Dabi y no esté presente en conmemoraciones de hechos que él presidió en su día.

—Es que yo creo que está viviendo en el Golfo precisamente porque vivió muchos años como un golfo. Y que solo viene a España para llevar el timón del Bribón, cuando durante su reinado no ha hecho otra cosa que ser un bribón de tomo y lomo.

—Eso tiene gracia. Pero parece que Feijóo le perdona todos sus pecados.

—Feijóo le perdonará todo lo que quiera. Pero a mí me parece que ha echado la lengua a pastar sin pararse a pensar que es precisamente su hijo el que no quiere verlo paseándose por España. La prueba es que cuando viene no se queda en La Zarzuela, ni lo invitan a actos oficiales.

—¿Y por qué crees que su hijo no lo quiere ni ver por aquí?

—Está claro, Pedro. Porque no quiere que se le tambalee el trono. Los separatistas odian la monarquía porque el rey es el símbolo de la unidad de España y están crecidos. Ya ves que nunca acuden a actos en los que participa el rey. Y Juan Carlos es una bicoca para ellos. Con todo lo que ya sabemos de su reinado, ya sabes, mujeres, comisiones, cacerías… hay motivos de sobra para tirar con bala contra la monarquía y Felipe VI lo sabe.

—¿Me estás diciendo que la culpa de que no vuelva a España el Borbón la tienen los separatistas?

—Separatistas y republicanos, sobre todo. Y muchos de los que consideran la monarquía como un mal menor lo considerarían mayor si un día sí y otro también se siguieran publicando cosas poco ejemplares de Juan Carlos.

—¿Pero tú crees que aún quedan cosas por saber sobre el Emérito? Además, me da la impresión de que la gente empieza a estar un poco harta de él y de sus carajales y ya no quiere saber más.

—Sí, se saben cosas, pero de su fortuna oculta sabemos muy poco. Lo de los cien millones de dólares que le regaló un jeque, que luego le dio él a Corinna para que se los guardara un rato, pero Forbes la ha calculado en unos dos mil millones de euros. Aquí la fiscalía ha dado por buena la irregular regularización que el Emérito hizo con Hacienda y declaró prescritos bastantes delitos. Si para que Juan Carlos vuelva a España tiene que fijar su domicilio fiscal aquí a lo mejor no se puede ya mirar para otro lado cuando mueva fondos. Su herencia también plantearía problemas. No al rey actual, que dijo que renunciaba a ella. Pero sí para las hijas. En fin, que hay motivos para que la Casa Real no tenga mucho interés en el regreso del Borbón. Mientras siga en Abu Dabi, sus finanzas seguirán siendo opacas.

—Bueno, además está su actitud. Me acuerdo que una de las veces que vino a Galicia una periodista le preguntó si iba a pedir disculpas y él contestó: "¿De qué?".

—Lo dicho, más vale que Feijóo se esté calladito, que pedir el regreso del Emérito a lo mejor es tirar piedras contra la Casa Real.