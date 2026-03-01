Antelo fulminado y un protagonista muy feo

Les da lástima. Unos vecinos, dos hombres y una mujer, personas mayores, hablan en la puerta de sus casas, cerca de la mía: "Hay que ver…, lo de Antelo…, el Abascal lo ha fulminao. ¡Pobre muchacho…!".

El medievo ahora

Apenas consigo escucharlos, pero poco después, les oigo hablar de Olona, de Ortega Smith, etc., y añaden: "Si Abascal hace esto con los suyos ahora, imagínate lo que hará si un día llega a gobernar". Y la mujer dice: "Sí, parece un rey de esos de la Edad Media".

Terrenos vacíos

Siempre ha habido entre los españoles una tendencia a dejar atrás las pequeñas ciudades o pueblos donde viven y emigrar a las grandes urbes. Actualmente esta idea está siendo llevada a una realidad bastante sorprendente. Resulta que ocupamos poco más del 2% del suelo del que disponemos en todo el país. Las grandes aglomeraciones se dan siempre cerca del mar, con la excepción de Madrid. Para que tengan un punto de referencia, en Bélgica se ocupa el 30% del suelo del que disponen.

Sin darnos cuenta

Una mujer a otra, en la calle: "Y, a lo tonto, tonto, ya estamos en marzo".

Tapadas

No sé ustedes, pero yo nunca he visto a una mujer con burka por Murcia, ni con niqab tampoco. Sí a muchas árabes con el pañuelo al que llaman hijab, pero también he visto a mujeres no musulmanas con un pañuelo en la cabeza. Es cierto que este tema tiene siempre dos puntos de vista desde el que abordarlo: si es una imposición de los hombres hacia las mujeres, o si depende de las creencias y los convencimientos de la mujer. En Irán hay un gran movimiento de mujeres rechazando cualquiera de estas imposiciones religiosas. En cuanto al pañuelo, yo creo que un buen ejemplo son las monjas que vemos por la calle. Ellas van con la cabeza cubierta y no pasa nada. Lo llevan porque quieren.

Problemas

Cuenta la prensa especializada que Sarah Ferguson, la exesposa del príncipe Andrés de Inglaterra (ex, pero viviendo juntos), se ha tenido que ir, la pobre mujer, a pasar un mes en una clínica de Suiza para recuperarse del disgusto de ver a su marido con problemas muy serios que lo han llevado a ser detenido por la policía y a ser acusado de posible traición a la patria. Y la pobre mujer ha tenido que pagar 15.000 euros diarios, que es lo que cobran en esa clínica por recuperarte la salud, que, sin ser caro, barato no es. Y, claro, al haberse ahorcado Epstein en su celda de la cárcel, ahora Fergie no le puede pedir dinero, como solía hacer con mucha insistencia y regularidad, a ese gran amigo suyo.

Música

Regresan ‘Las noches de El Malecón’. Conciertos a granel. Qué bonito. Quizás un poco ruidoso para los que vivimos cerca. Pero siempre se pueden cerrar las ventanas a cal y canto, aunque te asfixies, con tal de que la música suene a todo trapo hasta altas horas.

Serie

He visto la serie El caballero de los siete reinos, de la saga Juego de Tronos. Le dan un 8,9 en IMDB. Creo que esta puntuación es un poco exagerada, pero lo cierto es que está bien, que se deja ver muy tranquilamente y que es divertida. Hay un problema y es que el protagonista es muy feo. Es joven, alto y fuerte, pero es feo y resulta un poco cargante porque está todo el tiempo en la pantalla. Además, el segundo protagonista es un crío que lleva la cabeza afeitada y que tiene un cabezón enorme. Parece un extraterrestre, y tampoco resulta muy agradable de ver. Bueno, sin bromas, es una producción muy importante y se han gastado una pasta. Las escenas de las justas, con lanzas y caballos, están muy bien filmadas.

Versos

Miren qué cosa tan bien traída. "¿Me creerías si te dijera, que, cuando hablas, habla la tarde, con su viento, con su lento mover las ramas de los pinos, los tallos del romero y el aroma del tomillo?". Estos poetas…