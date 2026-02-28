Sanidad privada, la salud (económica de las empresas) es lo que importa

"Lo importante es vivir bien", "nuestro beneficio es tu salud", "estás en buenas manos". Cuántas veces hemos visto o escuchado estas palabras de seguros y hospitales privados en sus campañas publicitarias, todo envuelto en un halo azul y blanco, nítido, trasmitiendo seguridad y confianza… pero la realidad, esa, es muy distinta.

La sanidad privada atraviesa momentos difíciles. Bueno, más bien las y los trabajadores de la sanidad privada. Y no es más que la consecuencia de una cesión de servicios, con su correspondiente compensación económica, a empresas sin control de calidad ni supervisión alguna.

Esto no es nuevo, esto es algo contra lo que llevamos luchando desde hace muchos años. Es un sistema erróneo que genera mayor inestabilidad y más precariedad laboral para el personal y, por supuesto, pingües beneficios para las empresas privadas y sus directivos. En esta ecuación no debemos olvidar a pacientes y usuarios, que corren con gastos de desplazamiento y una calidad asistencial, a veces, dudosa por la sobrecarga de trabajo. Y todo ello, en pos de un supuesto bienintencionado ahorro económico a la ciudadanía y de tiempo. ¡Ja!

Mientras tanto, mientras estamos "en buenas manos", las manos de los que realizan las pruebas diagnósticas y atienden a pacientes derivados de la sanidad pública por ese supuesto ahorro económico y de tiempo, esas manos viven la precariedad y el abandono de una patronal que lleva 15 años negándose a negociar el convenio colectivo, con el silencio cómplice de la Administración regional.

No se trata de enriquecer a nadie, hablamos de dignidad, de un salario justo y unas condiciones de trabajo decentes. Sin embargo, estas empresas privadas de sanidad sí se quieren enriquecer de los sustanciosos contratos sin supervisión que reciben desde el Gobierno regional de Murcia, a costa del sacrificio de su personal.

Nadie les cuestiona si lo que reciben se invierte realmente en la calidad del servicio que ofrecen a pacientes y usuarios de una sanidad que debería ser pública, no privada. Pero, claro, aquí en Murcia se sigue apostando por engordar las cuentas de los patronos/jefes.

Llevamos 15 años sin convenio colectivo en la sanidad privada. 15 años luchando por unas condiciones dignas, cosa que no alcanzamos a conseguir porque para ellos, sus empleadas y empleados son un problema. Ellos solamente ven los balances de suma y saldos en cifras positivas sin considerar que el balance y la cuenta de resultados ha de ser algo proporcional y no como ocurre a día de hoy: desproporcionada en beneficios para sus accionistas.

Aquí prima la salud, aquí prima la ciudadanía. Eso es lo único que debería contar y para eso el capital humano de la sanidad es una parte primordial, esencial, y que hay que cuidar, cosa que ellos no hacen.

Del pensamiento clásico procede la frase "la paciencia es una virtud", pero creo firmemente que la burla a la que la asociación de hospitales privados de la Región de Murcia está sometiendo a las personas trabajadoras de la sanidad, y a las organizaciones sindicales que mediamos en este proceso, es la gota que ha colmado el vaso, también otro clásico.

Tras varias concentraciones y una campaña informativa sobre la situación real, ni una llamada, ni una respuesta. Por parte de la Administración pública, buenas palabras y poco más.

Pero esto no nos va a amedrentar. Esto nos hace más fuertes y, como el Ave Fénix, volveremos a renacer una y cada vez que sea necesario, porque las trabajadoras y trabajadores de la sanidad privada se merecen un trato justo, se merecen salarios decentes y porque las trabajadoras y trabajadores se merecen unas condiciones laborales que les permitan conciliar su vida laboral y familiar y tener una vida digna. Hay líneas rojas que no se pueden rebasar. La nuestra está clara.

Y estos bucaneros del siglo XXI, que sí quieren tener esa vida digna gracias a la salud de la ciudadanía y al trabajo de otros y consideran pérdidas aplicar un convenio acorde al esfuerzo de su personal, deberían replantearse su negocio que ralla la esclavitud más que la sanidad privada.

El daño social y económico de este sistema es perverso. Más es menos: más barato (permítanme que lo dude), menores salarios; más rápido, menor calidad asistencial.

Dicen que la salud es lo que importa, lo que no cuentan es que hablan de su salud económica.