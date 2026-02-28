Ser o no ser... madre

Ser madre ha sido lo más transformador, desafiante y hermoso que me ha pasado en la vida. No lo digo desde una idealización ingenua, sino desde las noches sin dormir, las dudas constantes y las renuncias silenciosas que nadie aplaude. Para mí la maternidad es una certeza. Pero precisamente porque la vivo con convicción, creo profundamente que debe ser una elección, nunca una exigencia o coacción.

Porque maternar no es sólo amar. Es sostener. Es postergarse muchas veces. Es reorganizar prioridades, tiempos, energía y, en muchos casos, proyectos profesionales. Es aceptar que la libertad cambia de forma: no desaparece, pero se redefine. Y esa redefinición no todas quieren -ni tienen por qué querer- asumirla.

Yo elegí ser madre sabiendo que implicaba cesiones: menos espontaneidad, menos descanso, menos control sobre mis horarios. Elegí también la carga mental, la preocupación constante, el miedo que aparece cuando alguien depende de ti para todo. Lo elegí porque, para mí, la balanza se inclina hacia el sentido, la plenitud y el amor que experimento cada día.

Pero sería profundamente injusto romantizar la maternidad. Es verdad que ha sido lo más intenso que he vivido pero, también, lo más exigente. He trabajado con mis hijos a los pies del escritorio, he hecho videollamadas mientras uno coloreaba a mi lado y el otro reclamaba brazos. He aprendido a concentrarme entre interrupciones y a aceptar que la productividad ya no se mide igual. La maternidad me obligó a redefinir el éxito, el tiempo y la ambición. Pero con todo aquello llegó, también, la fuerza y el ímpetu para sostenerlo.

Sin embargo, no todas las mujeres sienten esa necesidad. No todas desean que su identidad se entrelace con la crianza. Y eso no las hace ni incompletas, ni egoístas, ni menos valiosas.

Defender la maternidad como elección es dignificarla. No idealizarla también lo es. Hay días en que me siento desbordada. Días en que extraño decidir sólo por mí. Días en que la carga mental pesa más que cualquier mochila. Porque maternar es, como ya he dicho, amar profundamente y, también, responsabilizarse profundamente. Es vivir con una preocupación permanente. Es saber que tus decisiones impactan en vidas que dependen de ti.

Ser madre nunca fue mi prioridad, hasta que lo fue. Y cuando lo fue, lo abracé con todo lo que implica. Pero precisamente porque sé lo que implica, sostengo que nadie debería asumirlo por presión, miedo o mandato social. Si algo me ha enseñado la maternidad es que el amor no se impone: se elige. Cada día. En cada pequeña cesión o entrega. En cada decisión consciente. Y lo que se elige libremente se vive con mayor gratitud.

Durante demasiado tiempo se nos enseñó que la realización femenina pasaba, casi inevitablemente, por la maternidad. Hoy sabemos que no es así. Que hay mujeres plenas sin hijos. Que hay proyectos de vida igual de válidos sin crianza. Y defender esa libertad no resta valor a mi experiencia; al contrario, la fortalece.

Me duele cuando se juzga a quien decide no tener hijos, como si la maternidad fuera un examen moral que todas debiéramos aprobar. La verdadera libertad consiste en poder decir ‘sí’ o ‘no’ sin culpa. En que una mujer pueda afirmar que sus hijos son lo mejor de su vida -como yo lo hago- y otra pueda defender que su mejor vida no incluye hijos, y ambas sean respetadas.

La maternidad es maravillosa cuando es deseada. Y es profundamente injusta cuando es impuesta. Yo amo ser madre y, sobre todo, amo haber podido elegirlo; porque sólo lo que se elige sin miedo ni presión se vive con plenitud y sin resentimiento.