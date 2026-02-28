El compromiso del regadío del Campo de Cartagena con la sostenibilidad

La gestión eficiente de los recursos hídricos en el Campo de Cartagena constituye un pilar fundamental, no solo para el desarrollo socioeconómico de nuestra región, sino también para la preservación de nuestro entorno natural. Ante los desafíos estructurales que plantea la escasez de recursos hídricos y la necesidad de proteger ecosistemas de alto valor ecológico como el Mar Menor, la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC) lleva décadas asumiendo un papel proactivo. Nuestra gestión se fundamenta en la consolidación de un modelo de regadío altamente tecnificado y totalmente sostenible.

Para ello, impulsamos una hoja de ruta basada en la colaboración leal con todas las administraciones, empresas del sector, universidades y centros de investigación, por supuesto siempre de la mano de nuestros regantes.

Un regadío inteligente: la revolución digital al servicio del agua

La optimización de los recursos exige una gestión basada en datos empíricos. A través del convenio estratégico con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), renovado anualmente desde 2021, hemos implementado tecnologías de vanguardia aplicadas al regadío de precisión: redes de sensores, sistemas de telecontrol y modelos predictivos que ajustan las dotaciones de agua y nutrientes a los requerimientos exactos del sistema suelo-planta-ambiente. A ello se suma la integración en nuestro sistema de gestión de la red de monitorización ejecutada por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, cuyas sondas de humedad y sensores de última generación convergen con los modelos de la UPCT para conformar una infraestructura de datos que garantiza decisiones basadas en precisión científica y un control exhaustivo sobre el balance hídrico y de nutrientes.

Tecnologías de vanguardia aplicadas al regadío de precisión / CRCC

Esta visión se refuerza con nuestra participación en el proyecto europeo Interreg Euro-MED Clepsydra, en el que la CRCC despliega instrumentación para la monitorización continua del acuífero cuaternario del Campo de Cartagena: sondas de nivel, temperatura, conductividad eléctrica y nitratos en tiempo real. El conocimiento del estado del acuífero —su evolución piezométrica y su calidad— es imprescindible para poder demostrar la compatibilidad de la actividad agrícola con la protección de las masas de agua subterránea que, en última instancia, conectan con el Mar Menor.

Este compromiso por el regadío inteligente se concreta en el proyecto de Digitalización del Regadío en el Entorno Agrícola del Mar Menor—, seleccionado en el Perte de Digitalización del regadío, programa promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Sus actuaciones ya adjudicadas incluyen un SIG avanzado integrado con Scada y ERP, monitorización de humedad de suelo (teledetección) con modelización predictiva, renovación de contadores por equipos electromagnéticos y una nueva plataforma de gestión unificada. En una segunda fase, se ha incorporado además la monitorización de lixiviados de nitratos en 20 puntos de la red, con alarma temprana, para proteger el acuífero del Campo de Cartagena.

Transición energética y descarbonización

La sostenibilidad de nuestro regadío está intrínsecamente ligada a la eficiencia energética. En este eje, la CRCC está ejecutando un plan de transición hacia las energías renovables cuyo hito más visible es la instalación fotovoltaica flotante de la balsa de Trinchera, financiada con fondos europeos Next Generation EU: 2.340 paneles, 1.287 kWp de potencia pico, con apoyo de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Las obras concluyeron en noviembre de 2024.

Estas actuaciones no solo optimizan los costes energéticos, sino que suponen una reducción drástica de nuestra huella de carbono.

Fomento de la biodiversidad

La integración de las infraestructuras de riego en el paisaje natural constituye una de nuestras prioridades. Para ello, desarrollamos un proyecto pionero de renaturalización de balsas de riego, cofinanciado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Convocatoria de ayudas para la restauración y mejora ambiental en el ámbito agrícola, para contribuir a la recuperación de la funcionalidad ecológica del Mar Menor. El proyecto abarca la recuperación ecológica de nueve balsas mediante actuaciones concretas ya en ejecución: la instalación de islas flotantes con vegetación macrófita autóctona —más de 34.000 plantas— que actúan como filtros verdes mejorando la calidad del agua de riego; la revegetación de riberas y el tratamiento de taludes mediante técnicas de bioingeniería para la estabilización del terreno y el control de la erosión; la creación de corredores ecológicos que favorecen la conectividad de hábitats y el refugio de biodiversidad autóctona; y el ensayo de cultivos alternativos de muy baja demanda hídrica —hinojo marino, trufa del desierto— como línea de investigación agronómica aplicada.

Un modelo de futuro

Con todos estos proyectos, entre otros, la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena está demostrando la compatibilidad entre un regadío altamente productivo y la conservación del medio ambiente. Nuestro compromiso es firme: seguir liderando la digitalización del regadío, y garantizando que la producción de alimentos sea, hoy y en el futuro, sinónimo de sostenibilidad y respeto por el entorno.