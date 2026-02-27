Que levante la mano quien no le entre mala leche cada vez que ve una noticia sobre los ‘Therians’. Si eres de los afortunados que aún no lo sabe, son personas que se sienten animales. Y se comportan como tales: andan a cuatro patas, orinan levantando la patita, duermen hechos un ovillo… ¿No te dan ganas de sacar la máquina de dar tortas?

Claramente, están pirados, pero tontos no son: esos animales que sienten en su interior son todos civilizados y cuidados. Estilo perrito faldero. Me refiero a que todavía no ha salido ninguno que se sienta hiena carroñera en África, ni cocodrilo de los pantanos.

Yo sé de su existencia porque la falta real de noticias hace que, a veces, salgan en el telediario como rareza adolescente. Y otras veces me lo dicen mis hijos. Por lo visto su logaritmo los identifica como posibles consumidores de ese tipo de contenido.

Antiguamente, a esa gente que decía sentirse más como animal que como humano, los metían en un psiquiátrico y tiraban la llave. Claro, hoy en día no pasan de la categoría de bobos desocupados, que se ponen una máscara de gato, una cola de quita y pon, y se dedican a saltar por el jardín de su casa convencidos de que son un lince ibérico o un Golden Retriever. Sinceramente, yo los ponía a doblar la ropa de tres lavadoras seguidas, a emparejar calcetines, o a limpiar el filtro de la campana extractora. Ya verías lo rápido que se les quitarían las ganas de ronronear.

Dicen que "conectan con su animal interior" como si al resto nos fuesen a descubrir el secreto del universo. Yo conecto con mi perra cada vez que me mira con cara de pena para que le dé un trozo de jamón, pero mi identificación con ella no pasa de ahí, ni me pongo a ladrar cuando el vecino sale del ascensor.

Aparte de que cada cual haga lo que quiera y se sienta como le dé la gana -faltaría más-, la generación de imbéciles que estamos creando es realmente preocupante. ¿Qué ocurre en esta sociedad en la que hay gente que necesita inventarse una identidad exótica para sentirse especial? Seguramente, ser un chaval de 15 años que tiene que estudiar matemáticas e inglés debe de ser horrible. Nada comparable a ser un lobo gris, claro, encerrado en un cuerpo de estudiante. Válgame dios.

Lo siento, pero soy de la generación analógica y de la mirada paterna petrificadora. Sigo pensando que la identidad se forja con el esfuerzo, con las relaciones y, sobre todo, aceptando que somos humanos, con nuestras miserias, nuestras ilusiones y nuestras limitaciones. Qué le vamos a hacer.

Qué nostalgia de aquellos tiempos en los que la gente rara, como mucho, lo que quería era ser astronauta.