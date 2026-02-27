Opinión | El Canal del Funcionario
Antelo, víctima de su propia medicina
Al ex jugador de baloncesto le han hecho un bloqueo, pero no el equipo contrario, sino su propio equipo. Así que en tiempos revueltos, que es cuando aparecen los grandes y los mediocres, al ya ex líder de Vox en Murcia, le ha tocado probar su propia medicina: El sectarismo.
Lo curioso es que ahora suena el diputado Joaquín Robles, que ha pasado de la extrema izquierda en su juventud a posiblemente liderar a la extrema derecha, y que desde su ingreso en el partido de Abascal, porque Vox es de Santiago y punto y pelota, siempre confió y defendió a Antelo hasta que recibió nueva orden. Judas fue el primero, pero sin duda no fue el último.
La brecha abierta en Vox no tendrá consecuencias en las perspectivas electorales de un partido que sigue teniendo en el campo y en Los Jerónimos su pulmón, tanto financiero como ideológico.
Curiosamente la crisis abierta y cerrada en 24 horas en Vox, en cualquier otro partido abriría un cisma preocupante, pero en la extrema derecha, nadie discute a Trump, Milei y aquí a Abascal.
Dentro de unos días ya nadie se acordará de Antelo, y es que los votantes de la extrema derecha tienen claro que en el presidencialismo está su opción política. La prueba del algodón, es que no todos los que votan a Vox son franquistas, pero sí que todos los franquistas, negacionistas e incluso terraplanistas votan a VOX.
Ahora, la sociedad murciana está viviendo en primera persona como se las gasta Santiago Abascal, más aún, lo mejor que puede hacer Antelo es echarse a un lado tras la patada en el culo recibida y no abrir la boca, pues si comete el error de echarle un pulso al todopoderoso líder vasco, no solo terminará perdiéndolo, sino que incluso aquellos que hasta ahora le daban una palmadita en la espalda, o en la cintura, si no eran muy altos, serán los primeros en darle la espalda y tirar su nombre al lodo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
- Crisis en Vox: Abascal se plantea quitarle la Presidencia a Antelo en la Región de Murcia
- Despedida una trabajadora del Ikea de Murcia por pagar compras de su hermana con su descuento de empleada
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- Sesenta años de la pérdida de la fragata Ariete
- Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
- Crisis en Vox: dimite en bloque la dirección regional para hacer caer a Antelo
- El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros