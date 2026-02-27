Antelo, víctima de su propia medicina

Al ex jugador de baloncesto le han hecho un bloqueo, pero no el equipo contrario, sino su propio equipo. Así que en tiempos revueltos, que es cuando aparecen los grandes y los mediocres, al ya ex líder de Vox en Murcia, le ha tocado probar su propia medicina: El sectarismo.

Lo curioso es que ahora suena el diputado Joaquín Robles, que ha pasado de la extrema izquierda en su juventud a posiblemente liderar a la extrema derecha, y que desde su ingreso en el partido de Abascal, porque Vox es de Santiago y punto y pelota, siempre confió y defendió a Antelo hasta que recibió nueva orden. Judas fue el primero, pero sin duda no fue el último.

La brecha abierta en Vox no tendrá consecuencias en las perspectivas electorales de un partido que sigue teniendo en el campo y en Los Jerónimos su pulmón, tanto financiero como ideológico.

Curiosamente la crisis abierta y cerrada en 24 horas en Vox, en cualquier otro partido abriría un cisma preocupante, pero en la extrema derecha, nadie discute a Trump, Milei y aquí a Abascal.

Dentro de unos días ya nadie se acordará de Antelo, y es que los votantes de la extrema derecha tienen claro que en el presidencialismo está su opción política. La prueba del algodón, es que no todos los que votan a Vox son franquistas, pero sí que todos los franquistas, negacionistas e incluso terraplanistas votan a VOX.

Ahora, la sociedad murciana está viviendo en primera persona como se las gasta Santiago Abascal, más aún, lo mejor que puede hacer Antelo es echarse a un lado tras la patada en el culo recibida y no abrir la boca, pues si comete el error de echarle un pulso al todopoderoso líder vasco, no solo terminará perdiéndolo, sino que incluso aquellos que hasta ahora le daban una palmadita en la espalda, o en la cintura, si no eran muy altos, serán los primeros en darle la espalda y tirar su nombre al lodo.