Todos los refranes son verdaderos

Cada día tengo más claro que, aunque nunca me han gustado los refranes, la experiencia termina dándoles la razón. A veces, por mucho que nos resistamos, la vida se empeña en recordarnos su vigencia. Como suele decir mi compañero de vida: «Mientras que rule, no chamba», un refrán murciano inspirado en los bolos, donde mientras la bola rueda, el juego continúa y nadie asume responsabilidades.

Llevo meses intentando poner en palabras sentimientos que no nacen de la rabia ni del dolor, aunque razones no me falten. La vida me ha obligado a parar, a reflexionar, a mirar con distancia situaciones que, de otro modo, quizá habría expresado desde la herida abierta. He sufrido una agresión verbal y estaría en mi derecho, ético y humano, de hablar desde ese lugar. Sin embargo, prefiero hacerlo desde la reflexión, desde la fe en los verdaderos profesionales, muchas veces poco reconocidos.

Cuando la vida se detiene, también concede algo valioso: tiempo. Tiempo para observar sucesos recientes, pero también otros que se arrastran desde hace meses o incluso años. Y lo que emerge es la sensación de vivir en una sociedad institucionalizada donde parece que, mientras todo siga «rulando», no hay fin, no hay responsabilidades, ni éticas ni humanas. Todo vale. Nadie se hace cargo.

Los acontecimientos más recientes no hacen sino confirmar esa percepción: el «a mí no me hagas responsable» se ha convertido en norma. Sin autocrítica, sin capacidad —o voluntad— de entender lo que significa esa palabra. Responsables que se creen por encima del bien y del mal. Líderes que confunden jerarquía con respeto y utilizan el término «equipo» únicamente cuando les conviene. Porque cuando ese equipo aporta una opinión constructiva, basada en formación, evidencia y experiencia, deja de ser fortaleza para convertirse en amenaza. Algo que, paradójicamente, cualquier análisis DAFO básico identificaría como una oportunidad de mejora.

Y entonces surge la eterna pregunta:

¿Quién le pone el cascabel al gato?

El amiguismo, los puestos a dedo, la devolución de favores pasados justifican ese «rula». Todos sabemos lo que ocurre, pero pocos se atreven a señalarlo. Proponer ideas implica riesgos; exigir responsabilidades, aún más. Así funciona nuestro sistema. Un sistema que acaba metiéndonos a todos en el mismo saco, haciendo creer a la sociedad que todos somos iguales, cuando no lo somos.

Se otorgan responsabilidades a dedo, a veces con formaciones ficticias o inexistentes, aprendidas sobre la marcha durante la concesión del cargo. Nombres que aparecen en artículos, ponencias o libros y que se nos venden como sinónimo de excelencia, cuando muchas veces no lo son. «Oyen campanas y no saben dónde».

Mientras tanto, quienes hemos estudiado, nos hemos formado, sacrificado tiempo personal y familiar, presentado proyectos de mejora, investigado, aprendido de los mejores a nivel nacional e internacional para ofrecer lo mejor a la ciudadanía, somos cuestionados. Se nos hacen trajes a medida desde la ignorancia, porque se repite una noticia hasta convertirla en verdad, sin contrastar, sin rigor, cruzando límites personales e hiriendo sin pudor.

Es duro escuchar palabras hirientes de quienes dirigen, palabras que atacan tu formación, tu experiencia, tu investigación. De tanto oír campanas, se vuelven sordos. Personas sin empatía, convencidas de que su puesto lo justifica todo. Pero no, no todo vale. Aunque como sociedad estemos dando a entender que sí.

«No te hagas mala sangre», te dicen. Total, al final no pasa nada. Buscarán cualquier excusa antes que la autocrítica, la disculpa o el compromiso de no volver a actuar igual. Y aunque una se resista, el tiempo acaba demostrando que así funciona el engranaje.

Escribir sin señalar nombres cuesta, pero esto no ocurre en una institución concreta. Ocurre en una sociedad que luego habla de prevención de la salud mental, mientras ignora el daño que genera.

«Cuando el río suena, agua lleva».

Y muchas de estas situaciones podrían haberse evitado. No se escucha a los expertos, a los profesionales sin color político ni sillones que calentar. Porque escuchar supone reconocer dificultades, asumir errores y transformar amenazas en oportunidades. Y eso exige valentía.

En cambio, sí son capaces de decirte:

«Ya sabemos que sabes mucho de esto… y si no puedes, te coges una baja».

Palabras tan hirientes que apenas se pueden reproducir. Palabras que no desearía a nadie. Porque la vida ya me paró una vez, luché por recuperarme y dar mi mejor versión profesional. La personal, esa, pertenece solo a mi familia y amigos.

Que algo así vuelva a suceder deja una herida imperdonable, injustificable. Porque, al final, como dice otro refrán que duele por certero:

«Cree el ladrón que todos son de su condición».