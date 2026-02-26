La noticia me pilló en un aeropuerto, camino de Tirana, hace casi tres años. En esos lugares uno deja de ser alguien para convertirse en una secuencia: cola, bandeja, arco, puerta, asiento; un cuerpo con billete, una vida con su código de barras. Abrí el móvil y apareció el funeral por Hélène Carrère en París. El duelo tiene coreografía: todo está en su sitio, incluso la tristeza. Me quedé mirando un detalle mínimo: el rostro de Emmanuel Carrère, su hijo, serio, en su pompa. Pensé: esto lo escribirá.

Luego el avión despegó. La noticia dura lo que tarda el dedo en cansarse. Todo cae con la ligereza de una servilleta en una terraza: primero nadie la ve, luego alguien la pisa y, al final, ya es parte del suelo. Y ahí se queda, como si siempre hubiera estado. Nos conmovemos por tandas; antes de apurar una, llega el siguiente asunto.

No me inquieta el móvil ni su brillo. Me inquieta la velocidad cuando se queda dentro: cómo se nos pega a la mirada y le quita paciencia. La prisa adelgaza: vuelve liviano lo que era mundo. Yo mismo lo noto: opino con la misma facilidad con la que respiro, y con menos aire del que creo. Y cuando pensar se parece demasiado a reaccionar, el contexto estorba.

Por eso me volvió aquella cara. Porque, en una época de servilletas pisadas, alguien miraba una escena como si no pudiera permitirse la ligereza. Y eso, para mí, es Carrère: el ‘yo’ como campo de batalla. Hay autores que usan el ‘yo’ para ponerse a prueba. Entra sin blindaje, deja que el relato lo contradiga, acepta que los hechos le desmonten la pose. Su escritura no es la confesión: es un combate contra la versión que uno fabrica.

Por eso despierta expectación: porque no promete una historia; promete altura. Y la altura se nota por lo que te quita: el suelo fácil, la excusa rápida, la barandilla del juicio.

Abro uno de sus libros y noto que el ruido pierde autoridad, como si alguien bajara el volumen del planeta. Leo y se desimantan muchas de nuestras estupideces. No salgo con una opinión nueva; salgo con menos excusas.

Ahora su libro más reciente se llama Koljós. Vuelve a su madre, la misma mujer cuya despedida vi sin saber que la escena se me quedaría pegada. Koljós trae tierra en el nombre y estaciones en la respiración: frente al dedo que desliza, la mano que siembra; frente al instante, la espera. Trabaja una materia delicada: el duelo, la familia, los orígenes rusos y georgianos, y una Europa que mira hacia el este con una guerra que ya suma cuatro años. Cuatro inviernos. Escríbelos.

Para eso sirve la literatura cuando de verdad sirve: para devolver tiempo interior y devolverle grosor a lo que la prisa deja en los huesos. Hay preguntas traen un nido. Obligan a mirar lo que el día iba barriendo bajo la alfombra, lo que no cabía en el molde de lo inmediato. Entonces se entiende mejor lo que nos pasa: no consiste en mentirnos, sino en ir recortando el mundo hasta que cabe en un gesto. Ese gesto es el dedo que pasa.

La liturgia hace algo parecido: recorta una vida hasta que cabe en unas palabras públicas, en un protocolo, en una imagen. Y, sin embargo, en el rostro de quien pierde a su madre —en esa seriedad desaliñada, sin corbata— se ve lo que no cabe. Por eso lo importante vuelve tarde: porque solo se reconoce por lo que falta.