Utopías y distopías

«La democracia es la peor de las formas de gobierno, con excepción de todas las demás»

-Winston Churchill

Aun en sus mejores momentos, la democracia deja traslucir fallos importantes. Es notoria su permeabilidad a la corrupción. Sea por debilidades humanas o por fragilidades del sistema, los casos de corrupción se producen con independencia del color del gobierno. Y el del cristal con que miramos modifica nuestra percepción de la realidad, pero nuestra perspectiva política no debe despistarnos, la diferencia no es derecha o izquierda, sino listos y aprovechados.

La financiación de los partidos es un caballo de batalla constante. La gestión de fondos públicos y la contratación pública permiten cierto margen de discrecionalidad que, aun siendo técnica, facilita la elusión de los controles legales. Otros terrenos propicios son el uso de fondos públicos, la alta dirección de determinadas unidades policiales, la libre designación de la dirección de la función pública o de los funcionarios de más responsabilidad, las ayudas y subvenciones públicas y sus controles y un largo etcétera que va desde la desviación de poder hasta el uso de los fondos reservados y el terrorismo de Estado.

Eso no quiere decir que la corrupción no exista en los regímenes no democráticos, al contrario, la discrecionalidad es mucho mayor y los controles o se vulneran con mucha más facilidad o directamente no existen. Luego, la idea de orden es pura apariencia, salvo que entendamos por orden la placidez geométrica de las necrópolis, donde nadie levanta la voz y la libertad de expresión no llega más allá de la epigrafía lapidaria. En cambio, una democracia tiene prensa, incluida la amarillista; hay división de poderes con frenos y contrapesos (checks and balances para los anglosajones) entre ellos, controles administrativos y judiciales; y un catálogo de derechos ciudadanos que cimentan la estructura del sistema y sirven a la vez de criterio y de amparo constitucional.

¿Qué se necesita para ser una democracia? Las estructuras del sistema varían según los países. La apariencia constitucional de algunas repúblicas bananeras no soportaría un examen mínimamente riguroso sobre el funcionamiento de sus instituciones. El modelo de las democracias liberales nacido de las revoluciones de finales del siglo XVIII no es una panacea que resuelva el problema de la gobernanza de países populosos y sociedades complejas. Democracia es más que una palabra. ¿Qué significa gobierno del pueblo?

Siendo estudiante, debatíamos entre democracia representativa y participativa. La nuestra estaba construida sobre un andamiaje que primaba aquélla y dejaba pocos resquicios para ésta. Pero era un sistema incipiente que confiaba el protagonismo de la Transición a las élites políticas, más que a la espontaneidad y participación de la sociedad civil. Tal vez porque la militar tenía demasiado. Cuarenta años de dictadura habían fijado la cierta idea malévola de la política y la última década de cierto progreso económico había generado una clase media conformista con los postulados del régimen. Sin olvidar, claro, el papel beatífico de la Iglesia, que ponía bajo palio al dictador.

Denominamos democracia a un sistema que participa de ciertos poderes y hábitos que combinan la monarquía (por la capacidad resolutiva del presidente del Ejecutivo), la oligarquía (los parlamentarios y la estructura de partidos) y un pequeño margen de decisión del pueblo en las elecciones periódicas. Para los sociólogos de la escuela de Max Weber, es necesario un criterio siquiera temporal para distinguir las auténticas democracias consolidadas de aquellas que sólo tienen la denominación. Un periodo de cincuenta años podría marcar la mayoría de edad del sistema.

Pero al ver las tensiones autocráticas en democracias muy consolidadas, comprobamos que los riesgos existen siempre. La presión de la plutocracia o de los lobbies (cabildeo, según la RAE), la vena totalitaria de algunos líderes o el descontento de las masas después de las crisis, constituyen factores de riesgo que amenazan la democracia. Como decíamos el otro día, la flor de la canela era tan sólo un ideal muy lejano a la realidad.

Pero hemos de pensar que las identidades colectivas se construyen con ideas fuerza. Ya no vale el designio divino de sus monarcas, pero aún sirve la idea de un acervo común, la lucha contra el tirano o incluso para ciertos sectores, una bandera que represente un espíritu común unificador. De la misma manera, las revoluciones que marcaron la historia contemporánea, fueran las liberales o las socialistas, tenían unos ideales que sirvieron de espíritu precursor tanto como preservador de los regímenes a los que dieron lugar. Algunas de esas ideas, con ciertas variaciones y adaptaciones, se han conservado y sirven de inspiración o de reproche para los partidos herederos de aquellos ideales. La utopía existe como ideal y como meta.

La democracia ha de consolidarse en la conciencia del pueblo como una idea motriz y, de la misma manera, en la mente de quienes desempeñan los cargos y las funciones públicas, desde el más alto magistrado de la nación hasta el último funcionario de una oficina de provincias.

Hace cuarenta y cinco años vivimos un asalto al Congreso y sirvió para concienciarnos del valor de nuestra democracia. Hace cinco años, los norteamericanos vivieron el asalto al Capitolio, pero no sirvió advertirlos del riesgo de la suya. Si la democracia cae, le sucede inevitablemente un régimen totalitario que nunca sería una distopía, sino un auténtico desastre.