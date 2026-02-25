Paco Saavedra: ¡Qué gran alcalde se perdió Alcantarilla!

Una pena, pero los ciudadanos de Alcantarilla decidieron que no era la persona adecuada para dirigir una población tan importante como esta. Un lugar, que como ya publiqué en este mismo diario el 2 de abril de 2021 lo catalogué como un lugar ‘Donde nace la huerta murciana’.

Dentro de unos días, se cumplirán cinco años de aquel día que compartí con Paco Saavedra, al que conocí y colaboré con él en su brillante carrera como Director de la Escuela de Administración Pública.

Algunos se empeñaron en llenar su camino de barro, pero por fortuna, el tiempo ha colocado a cada uno en su sitio. Al final va a ser verdad el dicho popular de que ‘la justicia, lenta, pero existe’.

Hoy cinco años después he vuelto a encontrarme con él en su pueblo, un lugar que sigue amando, y a pesar de todas las zancadillas, los sinsabores y los proyectos que tenía, sigue pensando que la política es la mejor herramienta para cambiar la vida, a mejor, de las personas.

Sigue anteponiendo a cada una de sus ideas la frase: ‘Una lástima que….’, y es que jamás entendió que haya gente que siga sin anteponer el interés general al partidista.

A veces la vida te regala gente como este servidor público y lo pone en tu camino, y cuando lo escucho hablar de quitar algunos grafitis con palabras altisonantes y vulgares en las calles de su ciudad, para que no formen parte de la cotidianidad de los más jóvenes, de lo importante que es tender puentes entre el gobierno municipal y la oposición y no destruirlos, de separar la paja del trigo y avanzar en solidaridad, igualdad y sobre todo equidad, me vuelvo a preguntar que es una lástima que este hombre no solo no haya sido alcalde de esta villa, sino que tampoco casi le dejaron contribuir desde la oposición a hacer una ciudad más amable.

Vuelvo a leer aquel día que caminamos juntos por Alcantarilla, y me viene a la memoria sus ojos brillando mientras me hablaba de su pueblo, de sus calles y plazas, pero sobre todo, de la memoria de paisajes y edificios.

Tenía mil ideas, las mismas que sigue teniendo hoy, ojalá existiera en Alcantarilla un Consejo de Sabios, estoy convencido que estaría en él por méritos propios.