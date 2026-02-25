Está de moda atacar el ‘buenismo’. Sobre todo el que se identifica con lo woke, es decir, con la ideología de izquierdas o progresista más superficial y naif. Es fácil encontrar hoy textos, podcasts, canciones y en general personas con voz pública que se regodean en el rechazo de ideas como la bondad humana, la perfectibilidad de nuestro sistema de convivencia para hacerlo menos injusto, incluso la ‘implementabilidad’ de los derechos humanos o el valor del diálogo para resolver los conflictos. En realidad estas ‘ideas’ y sus opuestas serían más bien ‘creencias’ en el sentido orteguiano (simplificando, las ideas son constructos racionales que estamos dispuestos a discutir, mientras las creencias son tan íntimas que nos identificamos y nos ‘fundimos’ con ellas). Esto explicaría la extendida tendencia a ridiculizar también a las personas que las defienden. En los ambientes ‘progres’ se desprecia o ridiculiza al partidario de hacerse rico, al amante de la tauromaquia o al que va a misa.

Por otro lado, también es fácil encontrar entre los ‘babyboomers’ más sesentayochistas a muchos que no entienden que sus propios hijos se alejen de sus planteamientos políticos y abracen los de la extrema derecha, y se plantean que algo han hecho mal en su educación. Quizá una de las explicaciones de ese viraje sea la generacional: los jóvenes sienten que esos ideales no les pertenecen, que son obsoletos y anacrónicos. Así, tendríamos a los que rechazan la desigualdad injusta (la falta de posibilidades reales de vida digna para quien nace en determinado barrio) frente a los que aspiran a pertenecer a una élite, a ser de los elegidos; los que desean un mundo donde todos los seres humanos puedan vivir en paz frente a los partidarios de resolver todo a hostias; los que se enorgullecen de que todos los niños y todas las niñas, que aquí no es lenguaje inclusivo, reciban educación frente a los que afirman que la educación es asunto de los padres, no del Estado; los que buscan un mundo en el que todas las personas tengan acceso al agua potable y a alimentos suficientes frente a los que dicen que se jodan los que no han tenido la suerte de nacer en España. Y según las encuestas están ganando adeptos creencias tales como que cualquier tiempo pasado fue mejor, incluido el franquismo, o que el feminismo ha ido demasiado lejos.

A diferencia de las ideas, las creencias no necesitan debate ni pruebas, se aceptan sin discusión, son axiomáticas, irrebatibles. Se puede argumentar y presentar datos que demuestren que una idea es errónea o falsa; es muy probable que quien la aceptaba la rechace a la luz de tales argumentos o pruebas. Por desgracia, no se puede hacer lo mismo con una creencia, de poco servirá argumentar o incluso presentar pruebas en contra, nadie está dispuesto a admitir que lo que cree es falso (por no ir más lejos, que con Franco se vivía mejor). No obstante, llama la atención que se lleve ridiculizar las aspiraciones buenistas, de clara raíz cristiana, y al mismo tiempo crezca el fervor religioso juvenil.

En todo caso, podría considerarse ingenua, incluso muy ingenua, la actitud de cualquiera, independientemente de su lugar en el arco ideológico, que piense que confiando en determinados líderes está haciendo algo verdaderamente decisivo para influir y conseguir que quienes ostenten el poder político tomen las decisiones que amoldarán la realidad a sus creencias. Tendríamos por un lado a los buenistas, que confían en los partidos de izquierdas para materializar ese mundo con más derechos de los ciudadanos y más justo para todos; y por el otro lado a los ‘anti-wokes’, que creen que los partidos de derechas ejercerán el poder en favor de ‘la gente’ y no de las grandes corporaciones. Y unos y otros pecarían de ‘buenistas’, o sea, candorosos, creyendo que sus líderes se mueven ante todo y sobre todo por el bien común. Como ya hemos explicado que se trata de ‘creencias’, ni unos ni otros parecen caer en que hay indicios e incluso pruebas de que esos líderes no se mueven por el bien común, y que los ideales que vociferan en mítines y tribunas forman parte del atrezo más que del argumento de la película.