Aranceles por doquier

Las colonias americanas se levantaron contra la metrópoli al grito de «ninguna imposición sin representación». Así que el tema de los impuestos y su aprobación por un parlamento representativo figura como algo nuclear en la doctrina constituyente de la república norteamericana. Incluso una Corte Suprema plagada de jueces promovidos por Donald Trump en su primera presidencia ha rechazado que se impongan aranceles (reconociendo que no son otra cosa que impuestos bajo mano) sin la previa aprobación del Congreso. Una resolución aceptando los aranceles de Trump (utilizando una Ley para Emergencias en situaciones de peligro para la seguridad nacional) hubiera tenido una significación notable, iniciando un cambio en el equilibrio de poderes en favor de una presidencia imperial.

Previsiblemente, el aspirante a emperador se ha cogido una rabieta monumental, y no ha dudado en despotricar contra un Tribunal Supremo que él mismo había conformado a su imagen y semejanza. De momento es el mayor fracaso político de Trump, después de su intento fallido de asalto al Congreso. En ese momento las instituciones aguantaron en el filo de la navaja. Esta vez la resolución ha sido contundente, con una votación de 6 contra 3. Esto no significa, sin embargo, que los aranceles vayan a desaparecer para siempre. Simplemente complica su imposición y su gestión, aumentando de paso la incertidumbre económica global. Pero sin duda es un golpe rotundo al prestigio de Trump, que estaba seguro de que ‘sus’ jueces le respaldarían. Confirmando que los aranceles son impuestos, los jueces del Supremo han dado la razón a los economistas y a los propios ciudadanos, que perciben los aranceles como un motivo más para el aumento de los precios.

El problema de Trump es que solo escucha a los asesores que le ofrecen soluciones mágicas, que son las más vendibles a una audiencia tan poco sofisticada como la del Medio Oeste de Estados Unidos, un territorio con predominio de población rural sobrerrepresentado en el cuerpo de electores. Le convencieron de que los aranceles le daban poder de negociación política con otros países, dinero para poder bajar los impuestos a los ricos y un gran incentivo para que las empresas extranjeras fabricaran en Estados Unidos. Pura magia potagia.