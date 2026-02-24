Redes sociales: la mayor fábrica de enfermos mentales del mundo

Una adolescente observa a una influencer en TikTok en su teléfono móvil. / EFE/Luis Tejido

La salud mental, dicen los expertos, será la gran pandemia de los próximos años. Solo tienen que subirse a un tranvía, un tren, un autobús o sentarse en una terraza o en una mesa de cualquier establecimiento de comida basura —llamada también comida rápida— para percatarse de nuestra obsesión con las redes sociales.

Pero esto no ha hecho mas que comenzar; seguimos engordando al monstruo que hemos parido, sacrificando a niños y niñas de uno o dos años de vida.

¿Quién de ustedes no ha visto —o lo han hecho ustedes mismos— ponerle al niño de dos años una pantalla a un palmo de un cerebro, que está aún formándose, para que no nos joda la comida.

Empiezan a aparecer los primeros síntomas de una enfermedad que llevará a millones de jóvenes, a la vuelta de unos años, a visitar a psicólogos y psiquiatras.

Hemos normalizado que críos y crías de 6 o 12 años se pasen cuatro o cinco horas delante de su móvil, cuyos tutores no son pedagogos ni neurólogos, sino depredadores del consumo, cuyos algoritmos macabros, prostituidos y con fines espurios, están adoctrinando no solo a jóvenes y niños, sino también a mayores.

Cuando leo que el Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, quiere ponerle puertas al campo, siento que esa utopía es posible, siempre y cuando nosotros, los mayores, nos tomemos en serio que estamos ante el mayor reto que tenemos como sociedad.

Porque no hablamos de libertad, sino de salud pública.

Que las casas de apuestas, la pornografía, conseguir ‘pavos’ por degollar abuelos o bonus por cada diez asesinatos sean parte de la educación que están recibiendo nuestros hijos y nietas a través de personajes como Elon Musk y sus secuaces, es arriesgarnos demasiado a tener el mayor ejército de psicópatas del mundo.

Si permitimos que esta batalla se libre entre psicópatas y educadores, entre enfermos mentales y la felicidad, habremos perdido la guerra.