Carmen Artigas, la infancia recuperada

Amena, jovial de cuerpo y espíritu, sencilla, conversadora, políglota (aprendió swahili para ir a Kenia), la vida de esta reconocida murciana —que llegó a la pintura por casualidad, aunque las casualidades no existen, convenimos— da para novela. Su ansia de ver mundo, quiso ser reportera o arqueóloga, se cumplió.

Por consejo paterno (estudiar en Murcia, años setenta) terminó Filología Francesa. Y se marchó a París. Feliz destino que alargaba con el recuerdo de su infancia en un caserón de San Javier, sin luz ni agua, un locus amoenus compartido con sus padres: Manuel (coronel y profesor de vuelo) y Amparo (le legó la fe en Dios) y tres hermanos (Amparo, Celeste y Manolo). En la ciudad del amor respiró otros aires y se relacionó con gente diversa, enriquecedora: la duquesa ‘roja’ de Medina Sidonia, amigos comunistas, bailes en la embajada de España, exposiciones de arte…

Renovada, de vuelta a Murcia empezó a pintar (no tenía trabajo) de forma autodidacta con el pseudónimo Frédérique. Y vendió por 200 y 300 pesetas sus primeros cuadros. Tiene catalogados unos 600, muchos en colecciones particulares y en museos, como el de la Ciudad o el de Bellas Artes (que tiene sin exponer La Candelaria y El Entierro de la Sardina). En sus óleos y acrílicos ha contenido con asombro, ilusión e inocencia infantil la identidad murciana. El crisol naïf de su pintura se entrevera con la investigadora y traductora especializada de Saint-Exupéry. Y ambas se mezclan en París en 2000 cuando presentó, invitada y con gran éxito (difundido en la TV francesa), cuadros alusivos al Principito para conmemorar el centenario-homenaje al afamado escritor-piloto, que desapareció volando en 1944. Viaje final que ella conoció (¿casualmente?) a través de un piloto alemán testigo de su muerte y que éste relató en el libro El último vuelo del Principito.

El Principito influyó en su filosofía de vida y estilo pictórico original y atrayente. Admira a Sorolla, y Carmen irradia su luz mediterránea con encanto inmaculado de alma limpia, pues pinta como ve: con los ojos del corazón. A través de su mirada se recupera la infancia añorada. Abomina de la vanidad. Su abolengo nada le importa, dice, nadie elige la familia: desciende por línea materna de Salzillo.

Le gustan los huevos fritos con patatas. Habla amorosa de su marido, Pedro (informático, a quien conoció en un vuelo a París) y de sus hijas, Clara (diseñadora) y Cristina (médico) ambas con talento pictórico. Desea recorrer el Sáhara, aunque siempre le quedará París. A nosotros nos queda Carmen Artigas. Pronto inaugurará exposición y ¡por fin! la primera traducción del Principito al español normativo. Acontecimiento ineludible y esperado. Mes félicitations. Estaremos atentos.