Un bisnieto murciano en la corte de Trump

Los padres de Marco Rubio se mudaron a Estados Unidos con su hijo aún pequeño y obtuvieron la nacionalidad estadounidense, como muchos inmigrantes cubanos, después de años de trabajo duro en oficios menestrales. Todo el mundo lo conoce porque es la mano derecha del presidente Trump, reuniendo en su persona la Secretaría de Estado (equivalente a un ministro de Exteriores) y el puesto de Consejero Nacional de Seguridad, algo inédito desde que Kissinger acaparó ambos cargos por decisión de Nixon. Nadie que esté atento a la actualidad desconoce el importante papel que está jugando el senador de Miami en el revuelto mundo actual. Pocos conocen sin embargo que el todopoderoso Marco es bisnieto de un murciano de Espinardo llamado Dionisio Rubio, que murió en Cuba en 1898. Al menos eso dice Google en su respuesta si preguntas por sus raíces familiares en España.

Biografía aparte, la figura de Marco Rubio parece agrandarse día a día en el contexto de la caótica segunda presidencia de Trump. Sin ir más lejos, hace unos días pronunció un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich que produjo un efecto balsámico en las atribuladas relaciones entre la Administración de Trump y sus aliados europeos. Aunque nadie duda de que la doctrina del America First sigue figurando como núcleo central de la doctrina actual de Estados Unidos, los aliados aplaudieron el cambio de tono en la intervención de Rubio.

Al margen de Múnich, los analistas políticos de todo el mundo están convencidos de que la carrera para las elecciones presidenciales de 2028 ya está en marcha entre Vance y Rubio. A favor del segundo está el éxito de la intervención en Venezuela, caracterizada por una extraordinaria mezcla de contundencia y finura que parece conducir con pasos firmes hacia una transición pacífica y controlada. Por el mismo camino va el desmantelamiento de la dictadura cubana y su cruel régimen represivo. Si se consigue pronto, la figura de Donald Trump podrá recuperar apoyos en el momento en que su presidencia más lo necesita de cara a las elecciones de noviembre. Y probablemente dará opciones a Marco Rubio para convertirse en el primer descendiente de murcianos que llegue a la Casa Blanca.