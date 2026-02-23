PP-Vox y el desprecio absoluto de la ley

Vox es un partido que viene a impugnar el propio sistema democrático y de derecho, al igual que sus correligionarios de la Internacional reaccionaria de la ultraderecha, capitaneados por D. Trump, a quien todos rinden pleitesía en el más peyorativo y servil significado del término, tal como exige el propio personaje.

El PP, en su afán por mantener la errónea estrategia de asumir los postulados de Vox para tratar de ocupar su espacio, ha demostrado ser capaz de impulsar iniciativas contrarias a la propia legislación básica estatal e incluso a normativas de la UE.

Tal es el caso que protagonizaron ambos partidos el pasado jueves en el Pleno de la Asamblea Regional, donde llevaron la propuesta de reducir los límites del Parque Regional de Sierra Espuña; límites que amplió la Ley 6/1995, tras la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, hasta casi el doble de su superficie inicial.

La justificación aportada por PP-Vox es la «necesidad de proteger y preservar las tradiciones y actividades históricas de Totana, y en particular la celebración de la Romería de La Santa». Sin embargo, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sª Espuña ya contempla la compatibilidad de esta actividad tradicional, «sin perjuicio, en su caso, de la necesidad de autorización administrativa previa a su celebración», indica el Informe Jurídico emitido preceptivamente por los Servicios Jurídicos de la Asamblea antes del debate de cualquier proposición legislativa.

Aunque no consta en la exposición de motivos de la proposición de ley, la verdadera razón de la propuesta de reducción de los límites del Parque Regional es dejar fuera del mismo el territorio protegido (carretera RM502 y su zona de afectación) por el que tradicionalmente ha transcurrido la prueba automovilística del Rally de Totana.

Prueba que, por otra parte, lleva tres años sin celebrarse debido a la denegación del permiso medioambiental correspondiente, que ha de emitir la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente. Es decir, el propio Gobierno Regional deniega el permiso de compatibilidad ambiental para que la carrera pueda transcurrir por el interior del Parque Regional, y el Grupo Parlamentario del PP aprueba una ley para desproteger un territorio que el Gobierno regional reconoce, con su negativa, que es necesario proteger.

Sin embargo, esta incongruencia, contradicción o surrealismo político -la cuestión admite todo tipo de calificativos-, aun siendo estrambótica no es lo peor. Rayando en una presunta prevaricación, se vulneran los artículos 49 y 52 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Dicha Ley es «legislación básica en materia de espacios naturales protegidos, así como de los espacios protegidos que conforman la Red Natura 2000», vuelve a recordar a los grupos parlamentarios el Informe de los Servicios Jurídicos de la Cámara, y, por tanto, prevalece sobre cualquier legislación autonómica.

Pues bien, el citado artículo 49 dice expresamente que «la descatalogación total o parcial de un espacio incluido en la Red Natura 2000 solo podrá proponerse cuando así lo justifiquen los cambios provocados en el mismo por la evolución natural, científicamente demostrada».

Y el artículo 52, además de ratificar esta idea, especifica sin lugar a interpretación que «toda alteración de la delimitación de áreas protegidas deberá someterse a información pública, que en el caso de los espacios protegidos Red Natura 2000 se hará de forma previa a la remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea y la aceptación por ésta de tal descatalogación».

Como es más que evidente, y así lo advierte el Informe al que estamos haciendo referencia, «las razones esgrimidas en la iniciativa para justificar dicha exclusión resultan totalmente ajenas a cualquier tipo de criterio medioambiental» y, consecuentemente, no se ajustan al criterio de desprotección recogido en la ley básica estatal.

El Partido Popular ha cruzado en este asunto una línea roja, con un desprecio total hacia la legalidad vigente. Hacerlo, además, de la mano de Vox es doblemente preocupante.