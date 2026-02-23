His-therian

¿Qué es un therian?

Es alguien que se identifica total o parcialmente con un animal no humano. Esta identificación puede expresarse a través de gestos, movimientos o accesorios simbólicos, como collares o prendas específicas. Perros, gatos, burros, caballos, toros y demás especies de dos patas empiezan a realizar quedadas para una jornada de una animal convivencia.

Y todo el mundo se hace eco y parece una cosa muy especial.

La gente está revuelta y revolucionada, cuando realmente solo hace falta mirar atrás hacia la historia y ver que no necesitamos sentirnos animales para actuar como tales.

Sin volver la vista a las grandes civilizaciones que invadieron y redujeron a la mínima existencia a otras, véase las tribus de indios norteamericanos extinguidos, veamos las atrocidades a los judíos con el Holocausto, en las guerras que Alemania y después el nazismo acabaron con millones de personas, nuestra Guerra Civil entre hermanos que tenían un muro imposible de destruir, etc. Todo esto sería una muestra de comportamientos salvajes y animales de seres de dos piernas.

En los últimos años hemos visto como hay animales disfrazados de presidentes matando un día tras otro día a su pueblo o al enemigo: como el cerdo dictador norcoreano, el asno tirano Putin en Ucrania, el cerdo Netanyahu genocida en Gaza y, sobre todo, tenemos animales de todo tipo: burros como Trump que se empeña en que el mundo es suyo, dictaduras de años donde tercas acelimas han llevado a sus pueblos a la pobreza máxima como Venezuela, Cuba, etcétera.

Y tenemos por qué no decirlo muchas ratas y canes en los gobiernos, que insisten en un camino equivocado, cuando les va haciendo perder el apoyo de todo el mundo y va llevando la población y la democracia a momentos muy oscuros.

Pero más triste es que no necesitamos sentirnos cualquier tipo de animal,ni arrastrándonos ni comportándonos como ellos, porque desde enero del 2026, uno de cada cinco días, un animal monstruoso y despiadado mata a la mujer, a sus hijos o ambos.

Nos despertamos cada día y vemos como no dejan de ocurrir atentados por todo el mundo, gente que dispara contra otros, sea por el motivo que sea.

Hemos visto como dos mulas tordas autonómicas o estatales, han dejado de proteger en la Dana a sus cachorros.

De la misma forma como un gorila ferroviario no mantenía las vías en perfecto estado de mantenimiento y han perdido su futuro y la vida casi 50 personas. O ver a miles de cabras en el fútbol gritando, insultando o agrediendo al árbitro o a los contrarios.

Otra bestialidad también son los borregos sectarios de partidos del arco político variado, que siguen a su líder sin autocrítica ninguna. ¿Puede haber una lista mayor de burradas?

Aunque anden con dos piernas, realmente son animales de cuatro. Por eso no hay que rebuscar mucho y no ponernos nerviosos con la his-therian porque realmente no hay que buscar mucho en la historia ejemplos de animales, estamos rodeados de ellos.

Hoy hay un problema de salud mental juvenil galopante, y yo recuerdo a mi abuela que con nueve hijos ni se ponía estresada o depresiva (no le daba tiempo).

Yo a estos chicos y chicas que quiere ser animales, los mandaría al campo y las mesetas para tirar como bueyes del arao, para se comportaran como mulas arrastrando las trillas, y así pudieran comprobar lo que sentirse verdaderamente animal. O por qué no, los metería en casetas y les daría de comer pienso, huesos o pescado; pues sus padres se ahorrarían muchos sushis, kebabs o hamburguesas. Y por qué no decirlo los soltaría por el monte para que los lobos intentaran jugar con ellos un rato. Pero dicho eso, es más importante pensar que hoy estamos en un mundo en donde algunos jóvenes han perdido el sacrificio, el esfuerzo, la lucha y solo se mueven por los influencer, los youtuber, ser virales, la buena comida y la poca resistencia. Muchos solo quieren todo aquí y ahora, en eso sí que es una verdadera his-theria colectiva.

Y sigo pensando que la vida no es tan perra a pesar de las animaladas que nos rodean.

Por cierto, estoy hecho un mulo a mí edad.