Nuestro derecho a la igualdad no es propiedad de Pedro Sánchez

Si hay una materia en la que el Gobierno de Pedro Sánchez, sectario donde los haya, viene ensañándose especialmente en su política de castigo a la Región de Murcia es en financiación. Pero, encima, no contentos con situarnos como la comunidad autónoma peor financiada de España, ahora pretenden tomarnos el pelo con un enjuague de reforma que Sánchez ha pactado de forma unilateral con el independentismo, y que los socialistas pretenden que nos traguemos. Y la verdad es que empezamos a estar hartos de que nos vendan migajas como si fueran un premio.

Porque el acuerdo de Pedro Sánchez con Oriol Junqueras, un golpista condenado por la Justicia, no saca a la Región de Murcia de los últimos puestos en financiación. Cambia el lugar: de ‘farolillo rojo’ a terceros por la cola. Si utilizamos símiles futbolísticos, lo que pretende el PSOE de la Región es que firmemos el descenso de categoría sin haber jugado ningún partido. Y a eso se le llama resignación, cobardía y servilismo. Por ahí no vamos a pasar.

En cualquier caso, la misma actitud del presidente del Gobierno al abordar este nuevo modelo de financiación le delata. Porque si es justo, ¿por qué se negocia a escondidas? Y si es bueno para todos, ¿por qué se cocina con unos pocos? Si es igualdad, ¿por qué solo lo apoya una Comunidad Autónoma? ¿Acaso están equivocados el resto, incluidos los presidentes autonómicos del PSOE?

No nos cansaremos de repetirlo: la Región de Murcia no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos. Pedimos ni más ni menos lo que nos corresponde, lo que pagan los ciudadanos de esta tierra con sus impuestos. Porque esto no va solo de millones de euros, sino de personas, de listas de espera, de médicos y enfermeras, de aulas y profesores, de dependencia, de infraestructuras. En definitiva, de oportunidades.

Porque cuando aquí nos llega menos dinero, contamos con menos herramientas. Y eso se nota: en cada centro de salud que se necesita, en cada colegio o instituto que reclamamos, en cada familia que espera una ayuda para la dependencia o una prestación social.

La Región de Murcia no puede seguir pagando el precio de los pactos de Pedro Sánchez. No puede ser que el futuro de nuestra tierra se decida por la necesidad de un voto en el Congreso. Tampoco que la igualdad se negocie como si fuera un mercadeo, como si nuestro derecho constitucional a la igualdad fuera propiedad de Pedro Sánchez o del PSOE.

Frente a este nuevo atropello, ante el que, desde luego, no nos resignamos, el Partido Popular defiende otro modelo de financiación, sí, pero para todos y pactado con todos. En el sitio que toca, en una reunión donde estemos todas las comunidades y no solo una. Con transparencia, reglas claras y criterios objetivos.

Un sistema que garantice financiación suficiente para los servicios públicos, sin trampas ni propaganda, y una igualdad real por habitante ajustado. Que se financie lo que cuesta prestar los servicios públicos básicos, sanidad, educación y dependencia, y no lo que convenga a Sánchez en cada momento.

También exigimos que se cree ya un fondo transitorio. Porque la Región de Murcia no puede esperar. Porque mientras algunos negocian sus chanchullos con los independentistas, aquí seguimos pagando la factura año tras año.

Ya está bien de privilegios. Nada de cupos encubiertos, ni de premiar al que chantajea, ni de castigar al que cumple. La Región de Murcia siempre se ha comportado con lealtad y lleva tiempo sosteniendo servicios públicos con menos recursos. Y ha conseguido tirar para adelante y avanzar.

Ya no vale ponerse de perfil, el «ya veremos», o el «algo es algo». Es hora de dar la cara por los ciudadanos de la Región, por nuestra gente, que merece un respeto. El Partido Popular lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Vamos a exigir lo que es justo siempre, y esté quien esté en la Moncloa.