Convergencia de España, en PIB por habitante en Paridad de Poder Adquisitivo, en la Unión Europea, años 2000 a 2024

Las consecuencias de las crisis globales en la economía española han sido mucho más profundas que en la Unión Europea, por la configuración de su estructura productiva y, singularmente, por el continuado retraso en la realización de las reformas estructurales que su economía precisaba y sigue precisando, continuamente reiteradas por el banco de españa y por el mundo empresarial.

El gráfico muestra con rotundidad el avance hasta 2007 y el retroceso en la convergencia con la Unión Europea a partir de la gran crisis del año 2007, que se agudiza en 2020 con la crisis generada por la pandemia de covid.

La realidad es que, después de estar 5 puntos por encima de la media en la Unión Europea a primeros de siglo, en PIB PC, en PPA, en 2024 estamos 8 puntos por debajo de la media.

Hemos pasado de estar en PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo en el 105% de la media de la Unión Europea en el año 2007, al 92% en el año 2024, después de recuperar una décima sobre 2023, como se recoge en el gráfico que sigue, y, en consecuencia, nos encontramos 13 puntos por debajo de la realidad de España en el año 2007.

Que España en los últimos años está creciendo por encima de la media de la Unión Europea es una realidad, un mayor crecimiento impulsado, principalmente, por el turismo, junto al incremento poblacional y la disponibilidad de los fondos europeos, pero la otra realidad es que España avanza pero las familias no lo perciben y el poder adquisitivo de las familias se hace menor.

Lo que puede parecer una paradoja es una realidad constatable y altamente preocupante. España crece a un fuerte ritmo y muy por encima de la media de la Unión Europea, pero los salarios no, y, en consecuencia, esta sustancial mejora no se traslada a los hogares y a la familia, y cada vez les es más complicado llegar a final de mes.

Una dura realidad a la que se suma la creciente dificultad en el acceso a la vivienda, y muy especialmente para los jóvenes, que carecen de la posibilidad de trazar su propio proyecto de vida, al no ganar lo suficiente para formar una familia o adquirir una vivienda. Esta es la gran verdad a la que nos enfrentamos y, entre las razones, según los estudiosos, se encuentran la menor productividad y la inflación como elementos principales.

En España el salario medio anual en paridad de poder adquisitivo (PPA) se sitúa en el 86,07 % de la media de la Unión. La tasa de riesgo de pobreza, tasa AROPE en España, se sitúa en el 25,70 %; la media de la Unión es del 17,40 %.

La tasa de paro en España al finalizar 2025 es del 9,93 %, en la Unión Europea del 5,90 %. La tasa de paro juvenil en España se sitúa en el 23%, en la Unión Europea es del 14,70%.

En laa productividad por ocupado, fundamental para ganar competitividad y que afecta directamente al crecimiento de los salarios, España ha caído el 1,90 % desde el año 2018, según el IEE, al contrario de la media de la UE, que muestra una tendencia general de crecimiento productivo, y se sitúa en el 88% de la media de la Unión.

El Banco de España ha advertido de la necesidad de llevar a cabo las reformas estructurales que la economía precisa, pero, a pesar de constatar su necesidad y urgencia, las fuerzas políticas siguen en permanente enfrentamiento y el Gobierno sigue sin llevarlas a cabo.

A esta realidad de menores recursos por el incremento de los precios de la cesta de la compra se suman los de la energía y la basura, con subidas que, en algunos casos, doblan los incrementos salariales, y, cuando la fiscalidad debería actuar para compensar esta situación, el Gobierno no deflacta la inflación en el impuesto de la renta; según el Instituto Juan deMariana, «la renta neta que perciben los hogares, principalmente en las rentas más bajas, se ve mermada por el impacto de los impuestos».

Mientras que el crecimiento de la macroeconomía debería conllevar superávit y reducir la deuda en que estamos inmersos, ocurre todo lo contrario: el déficit sigue y la deuda aumenta, lo que conlleva que, en vez de fortalecernos para poder afrontar situaciones de crisis, caminamos hacia una mayor debilidad.

Es necesario recuperar el diálogo y el consenso, y, si no son capaces, devolver la voz a los ciudadanos y que estos, en las urnas, marquen el camino a seguir para recuperar la confianza y la ilusión de todos los españoles.

Los cuadros se pueden consultar en www.angelmartinez.es.