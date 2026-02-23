Quién cobrará más que el alcalde de Murcia

En el imaginario popular se piensa que los políticos siempre tienen los mejores sueldos. En algunas administraciones puede que esto se ajuste a la realidad. Sin embargo, en el Ayuntamiento de Murcia ese estereotipo no se cumple y hay funcionarios y altos empleados de la plantilla municipal que superan la retribución del propio alcalde, que es el cargo público mejor pagado dentro del Gobierno local.

El salario del regidor José Ballesta llega a los 81.970 euros, una cantidad que le pone en el top de sueldos de alcaldes de la Región y en el puesto 27 de todos los municipios de España. Pese a que puede parecer una cantidad elevada, no es ni mucho menos la más alta de cuantas retribuciones se pagan en el Ayuntamiento capitalino.

87.361

Hay un selecto grupo de funcionarios muy bien situados y muy bien pagados que superan incluso los 100.000 euros anuales, incluyendo complementos, etc. Algunos forman parte del staff de Emergencias y otros se encuentran en Personal y Servicios Sociales. Por si no hubiera suficientes empleados con sueldos por encima del alcalde Ballesta, ahora se va a proceder por parte de los recursos humanos de la Administración local a poner en marcha el puesto de director de la Policía Local, un caramelico que lleva aparejado unos emolumentos superiores a los que se embolsa el regidor murciano.

Su retribución será de 87.361 euros al año, una cantidad nada despreciable para una figura que se crea en un cuerpo con una gran cantidad de mandos superiores e intermedios. La propuesta no ha caído bien a una parte de los sindicatos con representación en el Ayuntamiento. El SIME votó en contra de habitar este cargo en la mesa de negociación celebrada la semana pasada, al igual que UGT. Tampoco se mostraron a favor de subir hasta en 17.000 euros lo que ganan ciertos cargos vinculados a las Emergencias.

Todas estas propuestas de nuevo cargo y de subidas a altos mandos no han caído bien en las distintas plantillas que están subordinadas a esos responsables de servicios públicos. No lo consideran justo teniendo en cuenta que la actualización de la mayoría de empleados municipales no llega a esas cotas. Incluso fuera del Ayuntamiento ha llamado la atención en personas vinculadas a las Emergencias de la Comunidad, que han puesto el acento en que mientras se crea un cargo nuevo policial se baja el salario o se actualiza al mínimo a otras personas vinculadas a la Protección Civil.

Nuevo cargo

Una vez que se ha puesto encima de la mesa la creación del cargo de director de la Policía Local han arrancado las especulaciones de quién ostentará esa nueva responsabilidad, que aún no ha sido concretada por parte de los populares. Los rumores circulan a velocidad de vértigo en la Glorieta y algunas apuntan ya a un mando actual de la Policía Local que se jubilará en próximas fechas. Un experimentado policía cuya experiencia no quiere desperdiciar, por lo visto, el Gobierno local.

Ese nuevo cargo recuerda al que puso en marcha hace casi tres lustros el que fuera alcalde entonces y que prácticamente no se dedicaba a hacer mucho, según testimonios policiales. Leía el periódico y poco más. También causó cierto malestar en la plantilla de la Policía Local por su parentesco con una concejala del PP, venida de la huerta. Al menos el que se apunta en estos momentos para director del cuerpo no es familiar de ningún edil, que se sepa. Por nadie pase.

Una de las manifestaciones frente al Cine Rex, en 2023 / Juan Carlos Caval

Golpe final para el Cine Rex

En el Pleno del próximo jueves se tiene previsto aprobar definitivamente de la modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Murcia (Pecham) que consagrará el cambio de uso del Cine Rex, una instalación que cerró hace años y en la que tiene puesto el ojo la iniciativa privada, cuya propiedad ha solicitado la ampliación de usos. La plataforma en defensa del Cine ha denunciado en reiteradas ocasiones el atropello que ello supondrá al perder la ciudad una instalación centenaria consagrada al séptimo arte.

Conservarlo, según este movimiento ciudadano que se ha manifestado en su puerta todas las semanas, es necesario para que Murcia no pierda parte de su pasado, una iniciativa que ha sido apoyada por, entre otros directores José Luis Garci e Icíar Bollaín.

Urbanismo ha aceptado alegaciones ciudadanas para impedir que sea modificada su estructura, un paso crucial para limitar los usos distintos al de sala de cine (se propusieron en principio gimnasios, oficinas, espectáculos, etc.) aunque sea sobre el papel. Ya se verá en el futuro qué pasa.