Con Marité por Trapería

Los mejores suelen marcharse sin avisar, de improviso. María Teresa Fernández-Delgado Sevilla, Marité, para los amigos, siempre fue una mujer que, muy a su pesar, nunca pasó desapercibida, mujer activa y con iniciativa, por eso debe de ser, que el pasado jueves, decidió abandonar este mundo perverso y marchar a esa otra dimensión que siempre esperó con profunda y cristiana fe.

Sería muy largo, daría para numerosos folios, narrar las múltiples virtudes de la personalidad de quien me ocupa: su humildad, simpatía, dinamismo, generosidad y murcianía, estarían entre las más destacadas. Prueba de ello era pasear con ella por Trapería, calle que siempre marcó el índice de popularidad de los murcianos. Ya digo, que pasear con ella por tan murciana calle, era “echar la mañana o la tarde” cuando se transitaba con tan ilustre dama debido a sus paradas y saludos con unos y otros.

Habrá sido memorable tu reencuentro con tu querido padre, el inolvidable pediatra de varias generaciones de murcianos, don Amalio Fernández-Delgado, al que a lo largo de la vida y pese al paso de los años, llevaste en lo más profundo del alma. Qué decir, cuando hayas abrazado de nuevo a Antonio, tu marido. Sí, Antonio Fuster Ferrándiz, el gran industrial del pimentón, que nunca llegó, pese a la muerte, a dejar este mundo del todo, porque nunca os abandonasteis igualmente del todo. Ni tú a él, ni él a ti. Memorable fue su intervención en el logro de la liberación del secuestrado Emiliano Revilla, a fin de cuentas, asuntos perversos que depara la existencia.

Te has ido, Marité y, lo cierto es, que dejas un gran vacío entre tus amigos; una pena que busca el consuelo de tu partida registrando en los recuerdos de vivencias compartidas contigo.

Puesto a recordar, encuentro aquellas imágenes felices de tu juventud, llena vida, en los tiempos del alcalde Antonio Gómez-Jiménez de Cisneros, cuando acompañada de tu padre y el obispo Ramón Sanahuja y Marcé, fuiste nombrada madrina de la entonces Policía Municipal, en solemne acto con desfile incluido. ¿Cómo olvidar tu iniciativa y gestión en aquel comercio de tus desvelos “Las Dos TT” entre los viejos muros del palacio de Almodóvar en la mismísima plaza de Santo Domingo?

No pasaré por alto aquellos días de inicio de los noventa en los que formaste parte del dinamismo de Corazón de Murcia, cuando el pequeño comercio vivió sus mejores tiempos. Asociación, entonces presidida por Manuel Medina Alcázar que, junto a aquel grupo de mujeres empresarias: Marisol Sánchez Belmar, Carmencica López Bautista, Isabel Monreal, Marisa Cano, Carmen Rosa García Meseguer y tú, Marité, conseguisteis los logros nunca alcanzados para los comercios de un centro de Murcia que bullía de alegrías, gracias a vuestras actividades. Aquellas que siempre contaron con el apoyo del inolvidable director general de Consumo, Guillermo Herráiz Artero, y, por supuesto, el alcalde Cámara.

Fue aquel modesto Belén de chocolate de la confitería “Santo Domingo” el inicio de todo un abanico de trabajos, reconocimientos y actos programados en los que nunca faltaron el concejal Barnés, Sánchez Carrillo, Ginés Navarro y tantos nombres para el recuerdo, en un tiempo de cambios al que supiste enfrentarte con entereza, dando ejemplo de la grandeza, sabiduría y alegría de la mujer murciana.

Te has ido, Marité, pero tu recuerdo será imborrable para tus hijos y tus miles de amigos. Tu Cristo y la Virgen de la Fuensanta ya te acogen en su seno.