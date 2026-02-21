Una vida a nuestra medida

La frase impresa en el sobre de azúcar que acompañaba a mi café de ayer decía: «La vida es un diez por ciento lo que sucede y un noventa por ciento cómo reaccionas». Es de Charles R. Swindoll, un pastor evangélico y comunicador desconocido para mí. Curiosa coincidencia, porque el artículo de hoy quería desarrollarlo en torno a una reflexión que me hizo alguien muy cercano. Dice algo así como que muchas veces juzgamos si algo está bien o mal solo en función de quién lo hace. O lo que es lo mismo, estamos absorbidos por nuestros prejuicios y somos incapaces de interpretar lo que ocurre de forma objetiva, lo que, por otro lado, quizá sea algo inherente a la condición humana. Así, un diez por ciento de lo que ocurre en nuestro entorno es indiscutible, pero el noventa por ciento depende de nuestra interpretación.

De este modo, mientras que para la oposición el uso que hace nuestra alcaldesa de las redes sociales le sirve de escaparate personal a modo de protagonista de revista del corazón, para la regidora solo es la plataforma idónea para glosar y difundir los logros del Gobierno municipal.

Rara vez gobierno y oposición ven la misma cuestión del mismo modo, ni siquiera cuando coinciden en la idoneidad de una medida, lo que genera mensajes contradictorios y confusos que suelen revolverse contra ellos msmos a modo de boomerang. Vamos, aquello de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio.

La actualidad con la que nos ametrallan está repleta de ejemplos. Empecemos por el burka y el niqab. Me atrevo a sostener que una sociedad occidentalizada en pleno siglo XXI considera de forma mayoritaria que estas prendas (por llamarlas de algún modo) suponen una clara sumisión, entre otras cosas, porque cuando estoy en la playa y las veo bañarse tapadas hasta arriba con las empapadas, pesadas e incómodas telas, sus compañeros masculinos van tan alegres, ligeros y cómodos con sus bañadores cortos. Ellos no se tapan.

Los políticos de un bando y otro han mostrado su rechazo a estas costumbres en distintos momentos, pero claro, no se trata de lo que se plantea, sino de quién lo propone y, muchas veces, de quién y cómo se apunta el tanto. Y es aquí donde un mismo hecho cambia de sentido, en función de las intenciones que se persiguen y de los reproches al contrario. Cuesta creer que todas las mujeres ataviadas con estos muros de tela lo hagan voluntariamente, como cuesta creer que todos en Vox lo hagan con el único afán de protegerlas, pero también que los mismos que arremeten y atentan contra los católicos a la mínima que se les pone por delante, abanderen ahora la defensa de la libertad religiosa, máxime cuando se autoproclaman feministas. Más que probablemente, unos y otros suprimirían estas vestimentas por ley, pero, en lugar de hacerlo, se llenan de razones y argumentos para confrontarse, no vaya a ser que aproximen sus posturas y se acaben los chollos que les generan sus disputas. ¿De verdad lo que les preocupan son las mujeres sometidas? ¿O solo lo de siempre, encontrar el relato que les sirva para imponer sus discursos y transformarlos en votos?

Porque no me digan que una agresión sexual o violación no es condenable sin paliativos. A la vista está que no. Dependiendo de si quien la comete es de tu máxima confianza o de la de tu oponente, se encuentran argumentos para minimizarla y eludir las responsabilidades, recurriendo siempre al ya consabido argumento del y tú más.

Por aquí, retomanos uno de esos proyectos eternos que los partidos enarbolan para polemizar de vez en cuando. Doy por hecho que PP y PSOE estarían encantados con que la tan anhelada Ciudad de la Justicia fuera una realidad, aunque quizá sea mucho decir, porque se muestran incapaces de avanzar para su construcción. El líder de los socialistas, auspiciado por el ministro Bolaños, difundía ayer que «el Ministerio de Justicia lleva más de seis años esperando la cesión del suelo para poner en marcha el proyecto y el Gobierno de Arroyo ha sido incapaz de hacerlo correctamente y de indicar por dónde se harán los accesos a la parcela». Este argumento es completamente opuesto al esgrimido por el portavoz de los populares hace un par de meses, que sostenía que «si el Gobierno quisiera la Ciudad de la Justicia, ya estaría construida, que hacía cinco años que el Ministerio de Justicia comunicó al Ayuntamiento de Cartagena que los terrenos ofrecidos frente al Hospital de Santa Lucía eran idóneos para levantarla y que han pasado cinco años y tres ministros y seguimos sin Ciudad de la Justicia porque a cada solución que da el Ayuntamiento, el Ministerio acaba encontrando un nuevo problema». ¿Cuántos años más hay que esperar para que pasen de acusarse a dialogar y se pongan de acuerdo? Me pregunto si podríamos plantearnos denunciarlos por los perjuicios que conllevan los retrasos en cuestiones judiciales que condicionan la vida diaria de tantos ciudadanos y empresas cartageneras.

Volviendo a la frase del inicio, tal vez sería más acertado decir que la vida es un noventa por ciento cómo reaccionamos ante lo que nos inventamos y un diez por ciento lo que sucede o lo que pueda suceder. O lo que nunca sucederá.