Médicos: La huelga de las cinco ‘íes’

Su ‘Semana Grande’ ya la han tenido, seguramente vendrán otras, ‘la semana del oro’, ‘últimas rebajas’, etc., es hora de echar la vista atrás y comprobar sobre todo, si la huelga convocada por el elitista sindicato médico, ha obtenido los resultados esperados.

De momento, el favor de la sociedad lo han perdido, y es que miles y miles de personas han visto como su salud ha sido puesta en riesgo, gente enfadada, cabreada y pidiendo explicaciones de por qué pruebas que eran urgentes eran suspendidas en nombre de unas reivindicaciones que lo único que pretenden es, no mejorar el sistema, sino mejorar exclusivamente un colectivo. Si a esto le sumas que la justicia sigue en nuestra región como pillo sin cabeza, tomando medidas cautelarísimas un día, y a los pocos días se desdice, el resultado es esperpéntico.

Algunos han aprovechado la huelga para desplazarse a los hospitales privados para seguir trabajando, mientras las demoras y los enfados aumentaban proporcionalmente en la pública, otros, los denominados liberados, echando un pulso a la Consejería, al SMS e incluso a los Gerentes de hospitales, que llevan una semana lidiando con reclamaciones, quejas y algún que otro exabrupto.

Y es que esta semana de huelga ha sido irresponsable, ya que en ningún momento de sus reivindicaciones, asumen la responsabilidad de comprometerse con lo público.

Es Insolidaria. Si hay algo que deberían asumir los médicos, es el liderazgo del propio modelo de sanidad pública, y no abandonar el gran barco y pretender subirse a un yate de lujo para hacer su particular travesía.

Es injusta, ya que el fin no justifica los medios, y no es justo que cientos de miles de personas hayan visto estos días como su salud se ha puesto en peligro. No es justo que la sociedad pague su incompetencia para negociar. Hay mil formas de presionar antes de colapsar el sistema.

Es imprudente, ya que han vuelto a poner al sistema público sanitario al borde del precipicio.

Y por último, y lamentablemente, es infantil, puesto que en vez de actuar con la madurez que requiere el sector más importante de este país, asumiendo que los principales objetivos deberían ser tanto la sostenibilidad del sistema público, como la mejora de la calidad del servicio que se presta, han optado por anteponer sus intereses partidistas al interés general. Convertir la primera persona del singular en su bandera, es inmaduro.

Ojalá que al menos esta ‘Semana Grande’ sirva para quitar caretas, para que algunos vuelvan a la profesión tras décadas de coches oficiales, tarjetas y viajes mientras cobran guardias que nunca hicieron, pero sobre todo, para que reflexionen sobre la importancia del colectivo en el conjunto del sistema. Las guerras las ganan los soldados, no con oficiales que en vez de estar en el campo de batalla están pasando una semana en el Caribe u operando en hospitales privados.

La sociedad necesita médicos que dirijan el gran barco de la sanidad, no que lo abandonen a su suerte.