Quejas por discriminación en la Asociación Deportiva San Cristóbal de Cartagena

Como asociada y madre de dos alumnos de la Asociación Deportiva San Cristóbal (El Bohío) de Cartagena, me veo en la obligación de denunciar públicamente un gravísimo atropello contra los derechos de la infancia en el deporte local.

El pasado 8 de enero de 2026, mis hijos menores de edad (jugadores en categorías Alevín e Infantil Federados ) fueron expulsados de forma unilateral tras cinco años de vinculación con la entidad. Esta decisión,tomada por la nueva Junta directiva que lleva tan solo 4 meses es ejecutada sin expediente disciplinario previo ni comunicación motivada por escrito, constituye una represalia directa contra mi familia por haber solicitado ante la Federación una inspección por presunto intrusismo profesional y mala praxis en el club.El club ha realizado un uso abusivo de la "carta de libertad", pervirtiendo su fin para convertirla en una herramienta de exclusión forzosa y trato discriminatorio.

Esta actuación vulnera y no solo pisotea frontalmente la LOPIVI (Ley Orgánica 8/2021), que protege a los menores frente a cualquier forma de violencia o castigo derivado de las acciones de sus progenitores.

A esta vulneración de derechos se suma una opacidad institucional alarmante. Como asociados, se nos niega sistemáticamente el acceso a los libros de actas y facturas, mientras la entidad opera con cargos directivos presuntamente no registrados en la Comunidad Autónoma.El club ha ignorado deliberadamente el procedimiento sancionador establecido en sus propios Estatutos Internos y en la Ley 8/2015 de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia. Se ha vulnerado el derecho constitucional de los menores a ser escuchados y a recibir una resolución motivada, utilizando la "carta de libertad" como un arma de exclusión forzosa en mitad de la temporada.

Si bien otro club de la ciudad ha acogido a mis hijos por pura humanidad ("lo que quiere decir que no es un problema de los niños") el daño moral y la indefensión ante el silencio de las instituciones deportivas permanecen. El fútbol base no puede ser un espacio de impunidad donde se castigue a los niños para silenciar la ética de los adultos.