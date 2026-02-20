Las mujeres y su precariedad laboral en la Región de Murcia

El 22 de febrero se estableció hace unos años como el Día de la Igualdad Salarial. Se trata de un objetivo deseable pero que está muy lejos de cumplirse: año tras año, las estadísticas muestran que las mujeres siguen ganando menos que los hombres, tanto en el estado español como en la CARM.

Llegadas estas fechas, CC OO de la Región de Murcia elabora un informe anual sobre brechas de género en el trabajo que sigue arrojando conclusiones preocupantes. Los últimos datos nos indican que la Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma del estado español con mayor brecha salarial, arrojando una cifra del 19,15%, siendo el salario medio del hombre de 27.799,19 euros y el de la mujer de 22.474,77 euros. Es decir: las mujeres murcianas ganan de media 5.324 euros menos al año que los hombres murcianos. En España, esa brecha se reduce a 5.158 euros, un 15.74%.

El salario medio de las mujeres tendría que aumentar un 20% para igualar el salario medio anual de los hombres en la Región de Murcia. La brecha aumenta en los grupos de mayor edad y en los más jóvenes, en el sector privado, en las jornadas a tiempo parcial y entre la población extranjera.

En nuestro informe también hemos estudiado otro tipo de brechas de género en el ámbito laboral: brechas en la actividad y en el empleo, en la contratación, en los sectores productivos, en la afiliación a la Seguridad Social y hasta en las pensiones: la pensión media por jubilación de las mujeres en la Región de Murcia es de 467,03 euros menos que la de los hombres: una brecha del 30%.

Este fenómeno afecta sobre todo a las trabajadoras que están en ocupaciones precarizadas (ayuda a domicilio, auxiliares de geriatría, auxiliares de educación infantil, monitoras escolares, etc.), con salarios medios más bajos, acusada parcialidad y temporalidad, plantillas subrogadas, imposibilidad de promoción, discontinuidad en horarios y en atención a las personas usuarias, dificultades añadidas en cuidar su salud laboral, no reconocimiento de su titulación o de la penosidad de su trabajo.

Las mujeres trabajadoras disponen de menos tiempo propio por la asunción de cuidados no compartidos. Y mucho más las que trabajan a tiempo parcial. Si las mujeres asalariadas trabajasen a tiempo completo con la misma intensidad que los hombres, la brecha se reduciría en un 70%.

En CC OO creemos necesario redistribuir el trabajo de cuidados, puesto que la primera brecha laboral que se produce es el imposible acceso de las mujeres al mercado laboral debido a la falta de servicios públicos destinados a la atención y cuidado de personas dependientes (menores, mayores, diversos funcionales…). Las mujeres se ven obligadas a asumir casi en solitario estas tareas, porque persiste un imaginario patriarcal que mantiene la creencia de que las mujeres son cuidadoras por naturaleza y por tanto deben priorizar ese rol frente a sus empleos o deseos. Ello genera efectos de discriminación indirecta en varios ámbitos y conlleva mayor riesgo de violencias machistas. Por ello, es necesaria la implementación de políticas públicas de cuidados por los poderes públicos siendo imprescindible fomentar y conseguir la corresponsabilidad de los hombres. Ello pasa por desmontar estereotipos de género desde la infancia y por incorporar acciones positivas que hagan que los hombres se hagan cargo de las tareas de cuidados.

Desde CC OO Región de Murcia, como sindicato feminista y de clase, para poder reducir todas estas brechas de género, actuamos desde los diferentes ámbitos en los que participamos: negociación de convenios colectivos, planes de igualdad, diálogo social, participación institucional en las estrategias regionales, colaboración con el movimiento feminista y estando día a día mediante la acción sindical en los centros de trabajo. Participar en la negociación colectiva con perspectiva de género es una condición indispensable para asegurar condiciones socio laborales dignas para las mujeres. Las cláusulas de acción positiva y no discriminatoria hacia las mujeres en la negociación de convenios y planes de igualdad son fundamentales para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.

Para CC OO no se puede hablar de igualdad efectiva de mujeres y hombres si las mujeres siguen cobrando menos. Es tiempo de actuar en todos los frentes contra la discriminación laboral sobre la que se asienta la brecha salarial de género. Es necesario avanzar y reconocer la valía del trabajo que desempeñan las mujeres. Sin duda alguna el objetivo es arduo, pero es un deber cumplirlo porque está fundamentado en el cumplimiento de la Constitución, en la justicia social y en el respeto de los derechos humanos.