¿Por qué cuanto más invierte el gobierno de España en Murcia más odiamos a Pedro Sánchez?

Algún día, cuando pase un tiempo, tendremos que hacernos esta pregunta. Da igual que el Estado esté invirtiendo en Murcia como nunca antes lo había hecho, generando riqueza y trabajo. Autovías, carreteras, ferrocarril, Mar Menor, ayudas a agricultores y ganaderos, medio ambiente. Solo se recuerda un despliegue igual de obras, pero con cantidades muy inferiores a las actuales, con aquel famoso Plan E de Zapatero, al que también al final de su presidencia le echábamos la culpa hasta de la mosca que merodeaba por nuestra cocina, jodiéndonos la cena.

Pero parece que todo da igual, incluso algunos tenemos la seguridad, que cuanto más dinero invierta el gobierno de España aquí, el índice de odio al presidente Sánchez, aumenta proporcionalmente a la inversión ¿Y eso por qué?

La Región nunca se caracterizó por ser una provincia con autonomía, venimos de una tradición conservadora, y siempre nos hemos sentido más españoles incluso que murcianos, nuestra visión es tan corta, que incluso cuando alguno hemos planteado crear la Comunidad Autónoma de Cartagena y Murcia, han salido trogloditas de debajo de las piedras advirtiendo que ‘eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca’.

En los últimos años hemos avanzado como nunca en el Salario Mínimo Interprofesional, los pensionistas han tenido subidas salariales que hace una década eran inimaginables, hemos legislado por primera vez en la historia, tras casi sesenta reformas, en la recuperación de derechos laborales, hemos sentado las bases de la dignidad y la decencia en materia de protección de la infancia y eutanasia, por fin nuestros enfermos, porque son nuestros, de ELA, aunque con retraso, ya pueden al menos vivir con cierta protección social (Gracias Juan Carlos Unzué) hemos sido prácticamente el único país que no se ha arrodillado ante Trump y su industria armamentística, y a pesar de todo, el odio al presidente sigue aumentando.

En Murcia ese odio se traduce en votos, y fuimos la primera provincia donde en unas elecciones ganó la extrema derecha, y ahora, arropado, mimado y empujado por la todopoderosa industria agraria y alguna universidad privada, y a pesar de los miles de millones que sigue el estado invirtiendo en nuestras tierras, la alternativa a treinta años de gobierno de derechas, es la ultraderecha.

Una de dos: O VOX lo está haciendo muy bien, o el PSOE-RM muy mal. O ambas cosas a la vez.