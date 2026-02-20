El ángel sobre el cielo de Berlín

«Mirar con el corazón debería ser una de las asignaturas de las facultades de Letras»

El ángel que nos observa cada día desde arriba lo ve todo. Es el mismo que mira desde el cielo de Berlín en la película de Wim Wenders y en la novela de Peter Handke. Es el mismo que quiere ser humano y describe cómo una mujer mayor ha cerrado el paraguas en medio de la lluvia para dejarse empapar y cómo de hermoso es el sol cuando da en los ojos de las personas. Es el mismo que se enamora de nosotros. El mismo que se emociona con un colegial que explica a su profesor cómo crece el helecho. El mismo que ya no quisiera ese flotar eterno de los ángeles y preferiría tomar asiento en una partida de cartas y ser saludado en una calle llena de gente o dejarse dislocar la cadera en una pelea nocturna. Es el mismo al que le gustaría haber capturado alguna vez un pez y asar corderos y servir vino tinto en las tiendas del desierto. El mismo que no pide engendrar a un niño o plantar un árbol, pero le gustaría tener fiebre y los dedos negros de leer el periódico o besar la curva de una nuca y sentir lo que es quitarse los zapatos debajo de la mesa y estirar los pies descalzos. ¡Quedarse solo! ¡Dejar que las cosas ocurran aquí abajo!

Esa película es preciosa y extraña. Es lenta y llena de asombro y de literatura de la buena. Es una película para ver varias veces. En ella, dos ángeles, Damiel y Cassiel, observan desde el Cielo la deriva que ha tomado el mundo en una ciudad como el Berlín de posguerra. Esos dos ángeles velan por sus habitantes y solo pueden ser vistos por los niños y los adultos de corazón muy limpio.

Saber mirar

Es una película que te enseña muchísimo a mirar a tu alrededor. Saber mirar no es fácil. Ver lo esencial es muy difícil porque, como dice El Principito, lo esencial solo puede ser visto por el corazón, no es accesible a los ojos. Mirar con el corazón debería ser una asignatura de las facultades de Letras. Mirar bien es como cargar con un pasado inmenso que también es tuyo. Por eso a veces sentimos que alguien nos reconoce sin habernos visto nunca.

Hoy me han ocurrido dos cosas preciosas y me he acordado de esa película y de ese ángel que interpreta magistralmente Bruno Ganz. He ido a comprar un desodorante Tulipán Negro porque me dio envidia de un muchacho que nada conmigo en la piscina cubierta y se lo echó a mi lado mientras nos vestíamos recién duchados. Me dio envidia de ese olor tan antiguo y fresco a la vez y del color azul de la bola giratoria tipo roll-on. Buscando el desodorante por las estanterías he leído esta frase en la etiqueta de un jabón: «Siempre es tarde para rendirse» y me ha parecido muy adecuada para el tiempo en que vivimos. Y al lado una muchacha le decía a otra: «Mi madre está muy preocupada porque no le ha subido la masa del roscón». Y me han parecido dos cosas tan humanas y sencillas que al ángel que nos mira le hubiesen producido tal vez lágrimas nuestras. Esas dos cosas son bastantes para alegrar el día a esos ángeles cansados de flotar en la eternidad que nos vigilan desde siempre. Y me hubiese gustado haber podido hablar un poco con él. Encontrármelo al salir de Marvimundo en la acera y escucharle decirme estas palabras densas:

Palabras densas

«Los pensamientos viajan sin visado y no se sabe nunca dónde acaba el rencor ni dónde empieza la ternura. Todos miramos desde el mismo ojo de Dios, pero algunos vemos cosas que otros no ven. No eres solo tú quien tantea la pared buscando el interruptor en la oscuridad más absoluta. Es una costumbre heredada, un sentimiento colectivo que sabe dónde está el agua y por qué existe sed en las gargantas. Crees bastarte a ti mismo, pero alguien decide tus latidos. Bajo el asfalto, bajo esas tapas de hierro de alcantarilla que sellan un secreto, se extiende una circulación subterránea que huye por no herir. Si uno de vosotros, los humanos, pudiera abrirse el pecho como se abre el cajón de una cómoda y seguir vivo después, encontraría ahí dentro todos sus recuerdos ordenados y la pulcritud de lo íntimo, incluso hallaría una maraña inmensa de hilos color granate que no se sabe a quién pertenecen ni a dónde va. La identidad de cada uno es un pasillo largo con muchas puertas que no cierran del todo. Cada beso es un préstamo, cada emoción un regalo que alguien olvidó los bolsillos de vuestros abrigos. Avanzáis por la vida como si todo os perteneciera, pero no es así. Nunca te quedes quieto. Cuida muy bien esa pesadez dulce que es el sueño del hombre ya mayor. Y antes de dormirte, cuando la luz se acabe y quede ese silencio último del mundo que no se calla nunca, escucha el murmullo arcano de una multitud que respira contigo y en tu boca. Mírate en él como en un espejo hermosamente deformado y reconocerás el temblor de ese cansancio póstumo que es el resto de una hoguera que se encendió al principio, en el origen, para ser vista a través de los siglos. Yo también besaría a quienes se abrazan en la oscuridad. Nada es privado cuando todo arde. En las arcas donde guardáis lo valioso, junto a las herencias y los manteles del ajuar, crece una planta carnívora ¿Lo sabías? Todo deseo tiene parentesco. La memoria es herida. Camináis creyendo que sois únicos, pero tal vez solo seas una célula distraída dentro de un organismo inmenso que avanza a tientas. Y a veces sois tan preciosos y complicados que, en mitad de una conversación intrascendente, os asalta una tristeza súbita que no se puede justificar. Esa tristeza no es vuestra del todo. Pertenece a alguien que aún no existe y que ensaya contigo una verdad. Nadie ha llegado solo hasta aquí. Imagina el mundo como una casa inmensa donde cada ser vivo es una habitación llena de luz y al cruzarte con otras personas, no saludas, os estáis visitando. No tengáis miedo de amar. Nadie cae solo. Incluso cuando os soltáis, hay algo muy viejo sosteniendo ese gesto, una mano que no veis y que recuerda y vive por vosotros. Cuando os sintáis solos, no os engañéis, la soledad es vuestra grieta. Dejadla abierta. La luz entra por ahí. Siempre hay alguien pasando al otro lado. Y ese alguien también sois vosotros».

Estoy convencido de que los ángeles, si hablaran, nos hablarían así. Oscuro y luminoso. Íntimo y cósmico. Terriblemente tiernos.