Médicos: "Esta huelga es un sindiós"

Una parte, no todos, del colectivo médico en España está en huelga por el rechazo al Estatuto Marco, en cambio aquí, la huelga es contra el Consejero de Salud y su equipo directivo, lo que significa que el problema no radica en el propio Estatuto que se propone, sino en querer someter al SMS y la Consejería a los favores de una parte del colectivo.

Esta huelga, que no les engañen, no es para mejorar la calidad del servicio sanitario público, ni mucho menos, al contrario, si se accediera a las peticiones de los todopoderosos sindicatos médicos y Colegio Oficial, la calidad del servicio público se vería seriamente dañada. Esta huelga es para beneficio único y exclusivamente de una parte de la maquinaria sanitaria, quizás la más importante, es cierto, pero no la única.

Estos días estamos viendo cómo hay gente que se queda en las puertas de los quirófanos, como pruebas especiales urgentes son pospuestas aun a riesgo de llegar tarde al tratamiento, y por si faltaba algo, se le echa la culpa de ello a los administrativos y enfermería por no llamarles con suficiente antelación para anunciarles que ‘sus majestades’ los médicos andan de reivindicaciones.

Los convocantes de esta huelga han antepuesto sus intereses, legítimos, a los de los usuarios, lo que es surrealista es que se argumente que esta huelga es para mejorar la calidad del servicio que se presta, por eso, que la Consejería, con el SMS y sus gerentes de área a la cabeza, hayan cogido la bandera de la defensa de las personas que esta semana esperaban poder operarse o realizarse una prueba diagnóstica que no permitía demoras, es la prueba del algodón que si los colectivos convocantes se salieran con la suya, los que más perderían al final seríamos los propios usuarios y enfermos.

No, esta huelga no nos hace más fuertes como sanidad pública, al contrario, nos debilita y a su vez fortalece la alternativa, la sanidad privada, que sabe que cuanto peor le vaya a la pública, mejor le irá a ellos.

Reconozco que me hubiera gustado ver al Colegio de Médicos o a los sindicatos médicos convocar concentraciones y manifestaciones cuando se ha conocido que un hospital privado con dinero público reutilizaba material de manera grotesca, hasta diez veces eran utilizados catéter de un solo uso, con el único objetivo de ganar dinero, o cuando se seleccionaban enfermos de primera, de segunda y desahuciados. Lo que les digo, un sindiós.