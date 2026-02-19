Buenos días, notificaciones

La luz del pasillo se quedaba encendida para que no vinieran los monstruos. Alumbraba lo justo para que la imaginación no hiciera ruido. Queda el zumbido leve de la bombilla y esa franja amarilla debajo de la puerta. Con los años, cuando la ingenuidad encuentra su cadáver, se entiende que aquella luz no espantaba nada. Nos calmaba. La oscuridad seguía ahí, pero era una oscuridad negociada. Ahora la luz no está en el techo sino en la mesilla, boca arriba, respirando notificaciones como un animal doméstico. Antes bastaba con cerrar los ojos. Hoy hay que deslizar el dedo, reconocer la cara, aceptar términos que nadie lee. La bombilla olía a polvo caliente. La pantalla no huele a nada.

En casi todos los dormitorios se repite la escena, y por eso asusta. Alguien se duerme con la televisión murmurando y amanece buscando el móvil antes que el cuerpo que respira al lado. Abrimos los ojos y abrimos el mundo al mismo tiempo, por si durante la noche hubiera ocurrido algo decisivo sin nosotros. Nos inquieta que el día empiece sin haberlo domesticado antes a través de una pantalla y un café largo haciendo scroll: a ver qué falta, a ver qué arde, a ver qué hay que temer hoy. Durante siglos la cama fue territorio soberano. Ni el mercado ni la multitud cruzaban ese alféizar. Ahora hay una aduana ‘luminosa’, y en esa frontera se decide el orden del día. Primero los titulares. Después los mensajes. Luego, si queda margen, la conversación pendiente con quien está al lado. A ese gesto se le ha puesto nombre: phubbing. Ignorar a quien tienes delante para atender el teléfono. La definición es técnica, la escena muy de andar por casa. Asentimos mientras miramos otra cosa. Decimos «sí, claro» sin saber del todo a qué. No interrumpe de golpe: desgasta. Como la humedad que no derriba la casa pero abre grietas en la pintura.

Y aquí aparece la trampa: tendemos a plantear el debate en términos morales, como si el problema fuera el aparato. Es una coartada cómoda. Culpar al dispositivo preserva nuestra idea de sensatez: «yo no, es el móvil». Pero el móvil no entra donde no lo dejamos pasar. Lo consultamos porque ofrece una ilusión de control que la vida no garantiza. Un mensaje se archiva. Una conversación incómoda no. Una noticia se comparte. Un silencio exige quedarse. Y quedarse, a veces, pesa. A muchos nos pasa. También a mí. También noto esa pequeña ansiedad cuando la pantalla se ilumina boca abajo y promete algo que todavía no sé si necesito. Y quizá ahí esté el asunto: no buscamos información cada minuto; buscamos confirmación. Que algo ocurre. Que seguimos conectados a una corriente que no se detiene aunque nosotros sí.

Quizá no haya cambiado la luz, sino nuestra tolerancia a la sombra. Antes temíamos la oscuridad porque nos dejaba solos con la imaginación. Ahora tememos quedarnos solos sin estímulo. Eso también es el tecnofeudalismo. La pantalla funciona como prótesis contra ese vacío: una lámpara azul que no calienta, pero acompaña. No se trata de nostalgia ni de demonizar un hábito ya incrustado en la vida común. Se trata de calcular el precio de esta vigilancia voluntaria.

Mirar el móvil no es lo extraño. Lo extraño empieza a ser sostener la mirada del otro sin sentir que algo más urgente nos reclama. Tal vez los monstruos nunca estuvieron en la oscuridad del pasillo. Tal vez estaban -y siguen estando- en el silencio que evitamos cuando encendemos otra luz. Tal vez la prisa sea el monstruo. El móvil solo le deja la puerta abierta.