Oriente Medio da miedo

De los Balcanes se dice que es una parte del mundo que genera más historia de la que puede soportar. Al menos dos grandes guerras en el siglo XIX, seguidas por el atentado en Sarajevo que dio paso a la Primera Guerra Mundial y terminando a finales del siglo XX con las sucesivas guerras que fueron fruto de la división entre sus partes constitutivas de la hasta entonces entidad federativa conocida como Yugoslavia.

También se podría decir lo mismo de Oriente Medio, que hasta la Primera Guerra Mundial era parte del imperio Otomano. Al disolverse este por imposición de las potencias victoriosas, surgieron diversos Estados nación o proyectos de Estados nación. En el corazón de lo que se conocía por Palestina, se había fraguado una entidad sionista en las tierras adquiridas por los judíos que desde finales del siglo XIX habían empezado a asentarse en una territorio del que habían sido expulsados casi dos mil años antes. Tras sucesivas oleadas de distintas procedencias encontraron finalmente el reconocimiento de Estados Unidos y la aquiescencia de Gran Bretaña para la creación de un Estado independiente y soberano. Por otra parte, está el papel que sigue jugando la teocracia iraní, un régimen fanático que no ha dudado en utilizar el terrorismo y la guerra de guerrillas contra el Estado de Israel y que persigue ciegamente consolidar su poder e influencia erigiendo su propia disuasión nuclear.

Por si faltaba poco, un nuevo factor está provocando un terremoto geopolítico y está castigando el delicado equilibrio regional: el enfrentamiento cada vez más virulento entre las dos grandes potencias modernizadoras de la península arábiga, Arabia Saudí y Emiratos Árabes, a cuenta de los conflictos en Yemen y Sudán.

Entretanto, Israel no deja de aumentar su poder e incrementar sus territorios gracias a la inestimable ayuda del primo de Zumosol: los Estados Unidos de Donald Trump. Israel se va a quedar con la mitad de Gaza, después de consolidar su posesión de los Altos del Golán a costa de Siria y seguir colonizando ilegalmente los territorios ocupados reduciendo a la mínima expresión el espacio controlado por la Autoridad Palestina, con el objetivo declarado de hacer inviable un Estado Palestino.