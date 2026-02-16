El bulo de los 15hm³de Camarillas

Afirmó López Miras, en el pleno de control del pasado jueves, que, a pesar de que estamos en un ciclo de precipitaciones inusual y en el inicio de uno de los años hidrológicos con lluvias más abundantes, no se están recogiendo ni aprovechando las aguas que proporcionan estas precipitaciones.

Puso como ejemplo los desembalses producidos en los últimos días en el pantano de Camarillas, motivados por la crecida del río Mundo, consecuencia de las fuertes lluvias en la cabecera de la cuenca en los primeros días de febrero, así como por la incapacidad de dicho embalse para retener ese volumen debido a su escasa capacidad.

Nada menos que 15 hm3 desembalsados que, según dio a entender el presidente, se han perdido, allá en lontananza, camino del Mediterráneo. Esto, en una Región con un déficit hídrico estructural, es inadmisible, afirmó.

Lógicamente, la culpa -según su planteamiento- es del Gobierno central por no ejecutar el recrecimiento de dicha presa, del que se viene hablando desde hace más de una década, especialmente desde que se concluyó la variante que eliminó el paso de la línea ferroviaria hacia Albacete por la proximidad del embalse.

Bien, hasta aquí el discurso interesado y burdamente tergiversado del presidente. Para empezar, Camarillas no es un embalse aislado dentro de un cauce único -el del río Mundo- y unidireccional que desemboca directamente en el mar, «perdiéndose» lo que no se retiene. Que Camarillas desembalse agua no implica que dicho caudal salga del sistema hidráulico que representa el Segura-Mundo; un sistema altamente interconectado e hiperregulado cuyos cuatro pantanos principales (Fuensanta, Cenajo, Talave y Camarillas) cumplen dos funciones fundamentales: laminar las crecidas por lluvias abundantes y almacenar agua destinada al regadío y abastecimiento.

Pero vayamos a los datos reales que desmontan todo el discurso de López Miras. Según datos del parte diario de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), la ganancia en aportaciones al sistema en dicho periodo fue de 67,2 hm3. De ellos 44,2 hm3 han quedado retenidos, aumentando las reservas de los distintos embalses, y 8,1 hm3 se han redistribuido desde el Azud de Ojós a los sistemas de regadío y almacenamiento del postrasvase del Canal Tajo-Segura.

Si a esto sumamos otras redistribuciones aguas abajo del Azud, la recarga de acuíferos, otras retenciones de laminación y el propio caudal circulante del Segura, el balance final de las aportaciones recibidas durante estos días de intensas lluvias refleja un elevado nivel de aprovechamiento en el conjunto del sistema Mundo-Segura.

En cuanto a Camarillas, conviene recordar que su función principal no es el almacenamiento, sino la laminación de crecidas. Esto no significa -como hemos visto más arriba- que el agua que no retiene este embalse o la que desembalsan otros pantanos no sea recogida por otros elementos del sistema. De hecho, por ejemplo, de los 16 hm3 que desembalsó Camarillas, 6 hm3 fueron a los embalses de La Pedrera y Algeciras.

Así que no, Fernando, no es cierto que no se retuvieran las aportaciones de las lluvias entre los días 9 y 12 de febrero. No lo hizo Camarillas, pero sí los elementos del sistema que tienen esa función, principalmente el Cenajo (+21 hm3) y La Fuensanta (+20 hm3), además de toda la red capilar de riego y otros embalses del tramo bajo del Segura.

Pero no ha sido López Miras el único que ha utilizado argumentos falsos en el Pleno de Control en la Asamblea Regional. También el consejero de Fomento, García Montoro, achacó al Gobierno central la renuncia a más de 3.000 millones de fondos europeos destinados a vivienda social, alegando falta de demanda. Asimismo, el consejero de Educación, Víctor Marín, puso en cuestión los inadmisibles datos de abandono educativo temprano en la Región, argumentando que ha descendido el paro juvenil y ha aumentado el porcentaje de titulaciones en estudios postobligatorios de secundaria.

Pero de estos hablaremos en otro artículo. Mientras tanto, ¡cuidado con que no te manipulen!