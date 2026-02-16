Opinión | Así somos
Si es bueno, se copia
En tiempos de circulación masiva de ideas, personas, mercancías y servicios no hay barreras para que todo el mundo aprenda cosas nuevas y las haga
La curiosidad y la innovación son inevitables. En un momento determinado, alguien en algún lugar del mundo crea algo nuevo que los demás siguen o adoptan o bien imita o cambia significativamente algo que ya existe. El resultado será, en la mayor parte de los casos, que se ignore al poco tiempo y desaparezca, pero puede convertirse en algo grandioso o en un sonoro fracaso. A veces, lo que se copia o se altera es una tradición, como la receta de un plato o la forma de hacer las cosas. Así, se discute acerca de lo correcto o no de las pizzas con trozos de piña, de la paella de verduras con aguacate o del pastel de carne vegano. El plato típico de mi pueblo, arroz con costra, se presentaba en una feria gastronómica dirigida a turistas sin costra de huevo alguna, que es su elemento característico; la única explicación para los ignorantes foráneos era que se trataba de «paella with chorizo».
Emociones poderosas
La difusión de un éxito a otras tierras, gentes y culturas trae consigo la imitación y la alteración de lo descubierto o de lo establecido por la tradición. De forma natural, surgen dos puntos de vista, a menudo enfrentados. Uno de quienes defienden a toda costa las cosas como siempre han sido y como siempre se han hecho. Y otro, de los partidarios del cambio y la innovación. El resultado es que estamos rodeados de batallas culturales de tipo culinario, lingüístico o artístico.
Las emociones unidas a lo original y a los antepasados son muy poderosas y van atadas al sentimiento de propiedad. El bando partidario de la tradición y la norma se siente frecuentemente traicionado por los innovadores, a quienes acusará de cometer plagio, de ser indignos y no merecedores de tan noble herencia. Piensan que las cosas sólo se pueden hacer de una manera o que sólo las pueden hacer los que ostentan un título de propiedad por haberlas inventado, por herencia atávica o tradición secular.
No siempre es honorable
El bando partidario de la copia y la innovación no necesita mucha defensa. Suele ser imparable copiar algo que funciona. El único criterio de validez que se puede esgrimir es el de las consecuencias: si mejora o empeora lo que había o si se ajusta mejor a los gustos de quienes consumen o disfrutan lo imitado. Habrá restricciones legales si existe una protección previa, como ocurre con las denominaciones de origen o con invenciones legalmente registradas. Copiar no es siempre un comportamiento honorable. Si la mutación conlleva un beneficio económico se pasa a palabras mayores, como la acusación de apropiación cultural o robo por obtener ganancias que no benefician a los creadores o a los guardianes de la tradición. Así, la reacción conservadora de las esencias sobre el reciente proyecto Madrilucía, una feria de abril sevillana en Madrid, lo califica de usurpación, simulación y apropiación cultural.
En tiempos de circulación masiva de ideas, personas, mercancías y servicios no hay barreras para que todo el mundo aprenda cosas nuevas y las haga, no tanto al modo de otros pueblos cercanos o distantes, o de sus ancestros, sino como les parece mejor. El resultado puede gustar o no, pero la mutación aparecerá. Las sociedades y sus productos, culturales o no, tienden a la mezcla, al mestizaje o a la mistificación.
Un criterio de éxito y valor del inventor es que alguien le copie, sobre todo si su obra atraviesa fronteras. El del copión es que su versión fiel o alterada sea bien acogida. Aunque pueda preocuparnos el futuro paparajote de hoja de roble, al final será su buen sabor y su aceptación o no los que dicten sentencia sobre su valor.
